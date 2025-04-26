Polonya ve Türkiye'den Savunma İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Polonya ve Türkiye'den Savunma İşbirliği Vurgusu

Polonya Büyükelçisi Lang, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesine ve işbirliğine dikkat çekti.

26.04.2025 11:15
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Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendirmeyi istediklerini ve kendisinin de Türk şirketlerine ziyarette bulunduğunu belirterek, " Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz. Gelecekte işbirliğimizi geliştirmek için savunma sanayisinin sağlam bir zemin olacağına inanıyorum." dedi.

Lang, AA muhabirine, Türkiye'nin Polonya için eski bir dost, sağlam bir ortak ve güvenilir bir müttefik olduğunu söyledi.

Ekonomi, kültür ve güvenlik dahil hemen her alanda Türkiye ile mükemmel ilişkileri olduğunu vurgulayan Lang, "İşbirliğimiz gerçekten çok çok iyi. Her iki ülke de NATO üyesi. NATO çerçevesinde Türkiye'de İncirlik'te konuşlanmış Polonyalı askerlerimiz var. Polonya'da da Türk askeri varlığı mevcut. Bu, işbirliği seviyesinin gerçekten yüksek olduğunu gösteriyor. Ticaretimiz de gerçekten çok iyi. Şu anda 12 milyar dolar olan ticaret hacmimizi yakında 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ticareti tüm sektörlerde geliştirmek istediklerine işaret eden Lang, Türkiye'nin makine ve otomotivin yanı sıra niş alanlardaki potansiyeline dikkati çekti.

Türk savunma sanayisinden beklentiler büyük

Maciej Przemyslaw Lang, Polonya'nın halihazırda "AB Dönem Başkanlığı"nı yürüttüğünü anımsatarak, burada "güvenliği" öncelikleri arasına aldıklarını bildirdi.

"Güvenlik Avrupa" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Lang, "Her şeyden önce yanı başımızda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Siber güvenlik, gıda ve sağlık güvenliği dahil olmak üzere birçok alanda da zorluklar karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle esas olarak güvenliğe odaklandık." ifadelerini kullandı.

Lang, Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesinin de yine bu dönemde öncelikleri arasında yer aldığını anlattı.

Türk savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmede bulunan Lang, şunları kaydetti:

"Birkaç Türk savunma şirketini ziyaret ettim ve çok etkilendim. Gördüklerim gerçekten harikaydı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesi inanılmaz. Bu yüzden, Polonya'daki uzmanlarımızdan duyduklarıma da bakarak, gelecekte işbirliğimizi geliştirmek için savunma sanayisinin sağlam bir zemin olacağına inanıyorum. Büyük bir ilgi, büyük bir potansiyel ve bence harika beklentiler var."

Gümrük Birliği sürecine destek

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini hızlandırma çabalarına da değinen Lang, "Elbette destekleyeceğiz ve sadece bu da değil, en başından beri Polonya, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekledi. Dolayısıyla Türkiye'yi Avrupa perspektifleri konusunda her açıdan çok destekleyiciyiz ve bu konuda çok hevesliyiz." dedi.

"İnsanlar ülkeler arasındaki yaşayan köprülerdir"

Lang, yarın Türk basın mensuplarıyla birlikte Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecekleri bilgisini vererek, onların Polonya'yı görecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İnsanların, ülkeler arasında yaşayan köprüler olduğunu ifade eden Lang, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk gazetecilerin Polonya'ya, Polonyalı gazetecilerin Türkiye'ye gelmesinden çok mutlu oluyorum. Türk öğrencilerin Polonya'ya, Polonyalı öğrencilerin Türkiye'ye gelmesinden de. Dolayısıyla bu şekilde ne kadar çok değişim olursa bence ilişkilerimiz, işbirliğimiz o kadar güçleniyor. Yapacağımız ziyaret sadece bir ziyaret değil, bir keşif olacak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya ve Türkiye'den Savunma İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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