Pompalı Tüfekle Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Pompalı Tüfekle Cinayet Davası Devam Ediyor

24.06.2026 17:21
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Başiskele'de B.K'nin, Yasin Örçen'i pompalı tüfekle öldürmesi davasında duruşma devam etti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılamasına devam edildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K, müşteki B.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık M.K, göl kenarında otururken B.K'nin yanına gelerek sohbet ettiğini, bu sırada kendisinin sanığa maktul Yasin Örçen'i kastederek "Ne derdiniz var, kapı komşususunuz." dediğini aktardı.

Sanığın, "Bilmediğin şeyler var, nerede bu, bulacağım onu." gibi ifadeler kullandığını öne süren M.K, sanığın, gölün karşısında Örçen'i gördüğünde "Aha burada işte." dediğini kaydetti.

M.K, göl kenarından arabayla ayrıldığında silah sesi duyması üzerine olay yerine gittiğini ve maktulun yerde yattığını gördüğünü anlattı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kendine yönelik haksız eylem yokken Yasin Örçen'e tüfekle yakın mesafeden 3-4 kez ateş etmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, tanığın anlattıklarının, maktulün kendisine el kol hareketleri yapmasından sonra konuşulduğunu ileri sürerek, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 6 Temmuz 2025'te B.K. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasin Örçen (39), kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pompalı Tüfekle Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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