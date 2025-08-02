Portekiz'de Aşırı Sıcaklar 264 Can Aldı - Son Dakika
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Portekiz'de Aşırı Sıcaklar 264 Can Aldı

Portekiz\'de Aşırı Sıcaklar 264 Can Aldı
02.08.2025 19:59
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Portekiz, son bir haftada aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS), ülkede son bir haftada aşırı sıcaklardan dolayı 264 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

PORTEKİZ'DE AŞIRI SICAKLAR 264 CAN ALDI

DGS'nin açıkladığı verilere göre, aşırı sıcak havalar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere neden oldu. Son bir haftada, çoğunluğu ülkenin kuzey bölgelerinde olmak üzere 264 kişi aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

DGS, aşırı sıcakların, normalde bu periyotta tahmin edilen ölüm sayısında yüzde 21,2'lik bir artışa neden olduğu bilgisini verdi.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Diğer yandan, Portekiz hükümeti, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski başta olmak üzere "alarm durumu" ilan etti. İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, düzenlediği basın toplantısında, alarm durumu ilanı için "Devam eden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve ülkenin büyük bölümünde yangın riskine karşı önleyici ve özel tedbirlerin alınması gerekliliğinden bu karar alınmıştır. Gelecek hafta zor olacak." dedi.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Bakan Amaral, ormanlık alanlara girişlerin, buralarda ateş yakılmasının, ormanlık ve diğer kırsal alanlarda makine kullanılarak çalışma yapılmasının yasaklandığını, havai fişek veya diğer piroteknik cihazların kullanılmasına da izin verilmeyeceğini belirterek, yangınlarla mücadeleyle ilgili tüm birimlerde izinlerin askıya alındığını ifade etti.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü, yarından itibaren ülke genelinde birçok yerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olacağını açıkladı. Portekiz'de son bir haftada ülkenin özellikle orta ve kuzey bölgelerinde 3 noktada büyük yangınlar çıkmış, 1300 itfaiyeci, 13 uçak ve 100 kadar kara aracının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmıştı.

AŞIRI SICAKLAR İSPANYA'YI DA ETKİLEYECEK

Aşırı sıcaklar, Portekiz'in İber Yarımadası'ndaki komşusu İspanya'da da etkili olacak. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülkenin 6 bölgesinde ( Endülüs, Kastilya ve Leon, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, Madrid) sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olmasının beklendiğini açıkladı.

Bu bölgelerdeki özerk yönetimler de aşırı sıcaklara karşı alarm seviyelerini yükselttiklerini duyurdu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, İspanya'da 2025 yılında şimdiye kadar toplamda 43 bin hektar alan yandı.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı verilerine göre, Temmuz 2025'te çıkan yangınlarda 26 bin 300 hektardan fazla alan kül olurken, bu ay Mart 2023'ten bu yana en çok yangının görüldüğü dönem olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesindeki Ourense kentine bağlı Vilaverdos ilçesinde 400 hektarlık bir alanda orman yangını devam ediyor. Çevredeki 2 köyde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Portekiz'de Aşırı Sıcaklar 264 Can Aldı - Son Dakika

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