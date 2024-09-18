Portekiz'de Yangınlar Can Alıyor

Güncel

LİZBON, 18 Eylül (Xinhua) -- Portekiz'in kuzey ve orta bölgelerinde Pazar günü başlayan orman yangınları yayılmaya devam ederken, şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel yetkililerin Salı günkü açıklamasına göre, yangınlar nedeniyle onlarca ev kullanılamaz hale geldi ve ana yollar ve otoyollar ulaşıma kapandı.

Salı öğle saatleri itibarıyla Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu, Aveiro bölgesindeki dört büyük yangını kontrol altına alma çabalarını koordine ediyor. Yangınlar yaklaşık 100 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.

Yetkililer, yangınlarla bağlantılı olarak Pombal, Alvaiázere ve Condeixa-a-Nova belediyelerinden ikisi kadın olmak üzere üç kişiyi gözaltına aldı.

Portekiz hükümeti, tırmanan kriz karşısında ulusal alarm seviyesini Perşembe gününe kadar uzattı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile diğer siyasi ve dini liderler, yangından etkilenenlere başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.