Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Rutte'nin Rusya tehdidi sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Rutte'nin Rusya tehdidi sözlerine tepki gösterdi

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Portekiz Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Rusya tehdidinin bazı müttefiklerce yeterince ciddiye alınmadığı sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık, Ukrayna'nın yanında duran ve Rusya tehdidini anlayan Portekiz'in tutumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Portekiz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Rusya tehdidinin coğrafi uzaklık nedeniyle bazı müttefikler tarafından yeterince ciddiye alınmadığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin ve Rusya tehdidine ilişkin tutumunun göz ardı edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'nın yanında kararlı biçimde duran ve Rusya'nın oluşturduğu tehdidi bütünüyle anlayan ülkeleri ve hükümetleri göz ardı etmemesi gerektiğini bilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Portekiz'in ve halkının tarihin hangi tarafında durdukları konusunda hiçbir zaman tereddüt yaşamadığına dikkati çekilen açıklamada, "NATO Genel Sekreteri'nin böylesine ciddi bir konuda bu kadar gelişigüzel konuşması üzüntü vericidir." ifadesi kullanıldı.

Rutte, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya tehdidini "uzak" olarak nitelendiren ve bunun "esas olarak Polonya'yı ilgilendirdiğini" düşünen İspanya ve Portekiz'deki muhataplarına zaman zaman "Rusya'nın en yeni füzelerinin Lizbon'a ulaşması, Varşova'ya ulaşmasından yalnızca beş dakika daha uzun sürüyor." hatırlatmasında bulunduğunu söylemişti.

Kaynak: AA
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