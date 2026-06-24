Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Yendi

24.06.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek 4 puana ulaştı.

(HOUSTON) - 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında, Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Portekiz maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Maçın 6. dakikasında Ronaldo'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti, 17. dakikada Portekiz'in ikinci golü Mendes'ten geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise Özbekistan'ın ilk golü, Ganiev'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek iptal edildi.

Maçın 39. dakikasında yine Ronaldo'nun golüyle Portekiz skoru 3-0 yaptı.

Maçın ilk yarısı Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Abduvohid Nematov'a çarparak ağlara giden golle birlikte skor 4-0 oldu. Karşılaşmanın 87. dakikasında Rafael Leao'nun gölüyle Portekiz skoru 5-0 yaptı.

Portekiz grupta puanını 4'e çıkarttı. Özbekistan ise henüz puan alamadı. Gruptaki son maçında Portekiz Kolombiya ile Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Karşılaşmanın 6. ve 39. dakikalarında 2 gol kaydeden Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA

Cristiano Ronaldo, Özbekistan, Portekiz, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

01:08
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
23:54
Rize’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 01:14:12. #7.13#
SON DAKİKA: Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.