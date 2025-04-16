Posof\'ta Kayan TIR Yol Kapatıldı

KAYAN TIR, YOLU KAPATTI

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Posof ilçesinde kayan bir TIR, yolun kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı ve soğuk havayla birlikte buz tutan zeminde kayan Azerbaycan plakalı TIR, Ilgar Dağı Seyitveren bölgesinde yolu kapattı. TIR sebebiyle Posof- Damal kara yolunda çift taraflı olarak ulaşım durdu. Çok sayıda araç kuyruğu oluşan bölgede TIR'ın çekilerek yolun açılması için çalışmalar sürüyor.