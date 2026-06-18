Post Truth Belgeseli İtalya\'da Ödül Kazandı

Sinemacı ve yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nun yapay zeka teknolojisi kullanarak ürettiği uzun metraj belgesel filmi "Post Truth", İtalya'da düzenlenen 42. Asolo Sanat Filmleri Festivali'nde "En İyi Uzun Metraj Sanat Filmi" ödülünü kazandı.

Sidney merkezli uluslararası dağıtım şirketi Odin's Eye Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalyan yönetmen Federico Greco'nun başkanlığını yürüttüğü uluslararası jüri, filmi "Belgesel formunu yeniden tanımlayan öncü bir eser" olarak nitelendirdi. Uluslararası jüri tarafından ödüllendirilen ilk yapay zeka uzun metraj filmi olan "Post Truth", sinemada yapay zekanın rolünün tartışıldığı bir dönemde festivallerde kabul görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odin's Eye Entertainment'ın kurucusu ve CEO'su Michael Favelle, "Bu takdir, en başından beri hissettiğimiz şeyi doğruluyor. Post Truth, gerçekten vizyoner bir sanatçının elinden çıkmış, büyüleyici ve kategorileri altüst eden bir sinema olayıdır. Süreç eseri tanımlamamalıdır, kalıcı olan sanatçının vizyonu ve arkasındaki mesajdır. Post Truth, net bir sanatsal duruşla sinema olarak yargılanarak farkını ortaya koydu. Dünyanın çok farklı yerlerinden festival davetleri alıyoruz ve filmin etrafındaki ivme büyümeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

"Yapay zeka festivallerine değil, Avrupa'nın en köklü festivallerine başvurdum"

Türkiye'de Başka Sinema dağıtımıyla sinemaseverlerle buluşan ve ticari olarak vizyona giren ilk yapay zeka yapımı uzun metraj film olma özelliği taşıyan filmin yönetmeni Alkan Avcıoğlu, filme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asolo gibi sanat sineması geleneğinden gelen köklü bir festivalde, uluslararası bir jüri tarafından ödüllendirilmek benim için çok değerli. Bunu, yapay zeka ile yarattığım filmin kabul görmesinde yeni bir kilometre taşı olarak görüyorum. Ben bu filmle özellikle yapay zeka festivallerine ya da yalnızca yeni teknolojilere odaklanan festivallere başvurmadım, Avrupa'nın en eski ve köklü festivallerine başvurdum. Çünkü yapay zekayı yalnızca bir araç olarak görüyorum ve filmin gerçekten değerliyse diğer filmlerle aynı zeminde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avcıoğlu, Asolo'nun sinemanın evrimine tanıklık etmiş yenilikçi bir festival olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu festival, sinema ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiye odaklanan en eski festival olarak biliniyor. 1973'te, ilk yılında Andrei Tarkovski'nin Andrei Rublev filmini ödüllendirmişti. O günden bu yana peliküle çekilmiş filmleri de, dijital kameralarla çekilmiş filmleri de, dijital kurgu programlarıyla üretilmiş işleri de ödüllendirdiler. Şimdi de yapay zeka ile yaratılmış bir filmi ödüllendirmiş oldular. Bu tür köklü festivaller, sinemadaki araçların dönüşümüne tanıklık ederken aslında kalıcı olanın araçlar değil, sanatsal ifade olduğunu da gösteriyor."

Uluslararası prömiyerini Varşova Film Festivali'nde yapan film, uluslararası festivalde gösterildi. 58. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Kurgu ve En İyi Müzik dalında iki ödül kazanan film, Avrupa'nın en eski belgesel film festivali 66. Festival dei Popoli ile Moskova Uluslararası Film Festivali ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer aldı. Film, temmuzda Güney Kore'deki 30. Bucheon Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak, ardından Avustralya'daki 29. Revelation Perth Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

Görüntüleri, müziği ve ses tasarımları Avcıoğlu tarafından yapay zeka modelleri kullanılarak üretilen "Post Truth", 60 saati aşkın yapay zeka görüntüsünün işlenmesiyle şekillendirildi. Orijinal senaryosu iki yılda tamamlanan 1 saat 42 dakikalık bağımsız yapım, insanlığın teknolojiyle hızla dönüşen ilişkisini incelerken, Godfrey Reggio ve Adam Curtis gibi isimlerin sinematik ekolünden ilham alıyor.