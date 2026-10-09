Prabowo, Kuzey Maluku'da Çin destekli 11 projeyi 10,2 milyar dolarla açtı - Son Dakika
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Prabowo, Kuzey Maluku'da Çin destekli 11 projeyi 10,2 milyar dolarla açtı

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Prabowo, Kuzey Maluku\'da Çin destekli 11 projeyi 10,2 milyar dolarla açtı
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Prabowo, Kuzey Maluku'daki Weda Körfezi Sanayi Parkı'nda Çin destekli 11 projeyi 10,2 milyar dolarlık yatırımla açtı. Çinli şirketlerin ürettiği elektrikli araç bataryalarının ilk ihracatı da burada yapıldı; Prabowo bunu katma değerli üretimde dönüm noktası saydı.

CAKARTA, 9 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto perşembe günü ülkenin Kuzey Maluku eyaletine bağlı Orta Halmahera bölgesindeki Weda Körfezi Sanayi Parkı'nda, toplam yatırım tutarı yaklaşık 10,2 milyar ABD doları olan Çin destekli 11 sanayi projesinin açılışını yaptı.

Prabowo ayrıca, Çinli şirketlerin ürettiği elektrikli araç bataryalarının sanayi parkından ilk kez ihraç edilmesi dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Prabowo, söz konusu ihracatın, doğal kaynaklara katma değer kazandırmayı ve elektrikli araç sektörünü güçlendirmeyi amaçlayan hükümetin sanayide katma değerli üretim politikasında "önemli bir dönüm noktası" olduğunu belirtti.

Prabowo, "Bu, sanayide katma değerli üretim politikamızın doğru yolda olduğunun somut bir kanıtıdır. Bu politikayı mümkün olan en ileri düzeye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Prabowo, sanayi parkına yapılan toplam yatırımın 20 milyar doları aştığını, gelecekteki genişleme çalışmaları için de 7 milyar dolarlık ilave yatırım planlandığını belirtti. Sanayi bölgesinin geliştirilmesine başlanmasından bu yana 100.000'den fazla kişiye istihdam sağlandığını da kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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