Prens Abdülaziz, Ek Görevle Atandı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in yayımladığı kraliyet kararnamesiyle Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı olarak da atandı.

Suudi basınında yer alan haberlere göre, kraliyet kararnamesi kapsamında Prens Abdülaziz bin Selman, mevcut Enerji Bakanlığı görevini sürdürürken Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı görevini de üstlenecek.

Kararnamede söz konusu görevlendirmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.