Prens Harry'nin Sözleri Kral Charles ile Görüşmesini Engelledi
Prens Harry'nin Sözleri Kral Charles ile Görüşmesini Engelledi

28.04.2026 12:17
Prens Harry'nin ABD Başkanı Trump'a yönelik eleştirileri, Kral Charles'ın ABD ziyareti sırasında oğluyla görüşme planlarını iptal ettirdi.

Prens Harry'nin Ukrayna'da yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi, Kral Charles'ın ABD ziyareti sırasında oğluyla görüşme ihtimalini ortadan kaldırdı. Saray kaynakları, Harry'nin yorumlarının diplomatik ortamı karmaşıklaştırdığını ve Charles'ın bu nedenle Harry ile görüşmekten kaçındığını belirtti. Buckingham Sarayı, 27-30 Nisan tarihlerindeki ziyarette Charles ve Harry arasında bir görüşme olmayacağını doğruladı.

Kral Charles'ın torunları Prens Archie ve Prenses Lilibet'i görmek istemesine rağmen, oğlu Prens William'ın Harry'ye karşı sert tutumu nedeniyle görüşme gerçekleşmedi. Kanser tedavisi gören Charles'ın barışma isteğine rağmen, William'ın muhalefeti bu buluşmayı engelledi.

