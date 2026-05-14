Pres Makinesi Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı fabrikada pres makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında çalışan Hüseyin Bodur (52), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesinin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
