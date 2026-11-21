Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen "Balkan Gençlik Zirvesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

YTB tarafından organize edilen Balkan Gençlik Okulu projesinin 10. yılı kapsamında düzenlenen "Balkan Gençlik Zirvesi"nin açılış programı Priştine'deki bir otelde yapıldı.

Açılış programına, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Babür Hızlan, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, yerel temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

YTB Başkanı Turus, burada yaptığı konuşmada, Balkan Gençlik Okulu'nu 2016'da başlatırken gençlerin kendi şehirlerini ve o şehirlerin insanlarını yakından tanıyan hocalarla birbirlerini geliştirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin tarih, kültür ve sanat derslerinde edindikleri birikimi Türkiye'ye gelerek aidiyet duygusuyla birleştirmelerini hedefleyen bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran Turus, "10 yılda tam 3 bin 500 gence Balkan Gençlik Okulu çatısı altında tarih, kültür, sanat ama en önemlisi 'birlikte yapabiliriz'i öğrettik. Bu yıl 8 ülkeden 15 kuruluşla yürüttüğümüz 15 projeyle yaklaşık 650 gencimiz Balkan Gençlik Okulu'na katıldı." diye konuştu.

Balkan Gençlik Okulu'nun 10. yılında Balkan Gençlik Zirvesi ile projeyi farklı bir noktaya taşımak istediklerini dile getiren Turus, Balkanlar'daki sivil toplum temsilcileriyle Türkiye'deki sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek okulun nasıl daha ileriye taşınabileceği üzerine çalışacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarına gençlere geleceğin liderleri olarak bakmaları çağrısında bulunan Turus, "Yarının Balkanlar'ının, yarının Türkiye'sinin, yarının dünyasının liderleri olacak inşallah bu gençler. Bu gençlere o gözle bakarsanız, ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle dillendirdiği 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün'ün altyapısını bu gençlere inşallah oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Turus ayrıca konuşmasında çocuklarını YTB'ye emanet ederek projeye katkı sağlayan ailelere ve projede yer alan ortak kuruluşlara teşekkür etti.

"Türkiye'nin YTB aracılığıyla sürdürülen çalışmaları Balkanlar'daki binlerce gencin hayatına dokunmuştur"

Başbakan Yardımcısı Damka da Balkanlar'ın ortak tarih, kültür ve hatıraların paylaşıldığı bir coğrafya olduğunu belirtti.

Bölgede farklı dillerin konuşulduğunu, farklı kültürlerin ve kimliklerin yüzyıllardır yan yana yaşadığını ifade eden Damka, Balkanlar'ın zenginliğinin de bu çeşitlilikten kaynaklandığını kaydetti.

Gençleri yalnızca geleceğin yöneticileri olarak görmediklerine dikkati çeken Damka, onların bugünün de söz sahibi ve karar alma süreçlerinde etkin bireyleri olduğunu dile getirdi.

Gençlerin fikirlerine kulak veren, önlerindeki engelleri kaldıran ve onlara fırsat tanıyan toplumların geleceğe daha güçlü yürüdüğünü belirten Damka, şöyle konuştu:

"İlişkilerimizi eğitimle, bilimle, ticaretle, teknolojiyle ve gençliğimizin ortak çalışmalarıyla daha ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Ben de eğitim hayatımın bir bölümünü Türkiye'de geçirmiş biri olarak bunun ne kadar önemli olduğunu yakından biliyorum. Türkiye'nin Büyük Öğrenci Projesi ile başlayan ve bugün YTB aracılığıyla sürdürülen eğitim çalışmaları Balkanlar'daki binlerce gencin hayatına dokunmuştur. Bu imkanlardan yararlanan gençlerimiz bugün kendi ülkelerinde farklı kurumlarda, üniversitelerde, iş dünyasında ve kamu hayatında önemli görevler üstlenmektedir. Bu çalışmaların en önemli kazanımı da budur."

10 yıldır farklı ülkelerden gençleri bir araya getiren Balkan Gençlik Okulları'nın gelecek yıllarda daha büyük çalışmalara vesile olacağına inandığını vurgulayan Damka, zirvede tanışan gençlerin gelecekte ortak projelerin yöneticileri, bilimsel çalışmaların ortakları, yeni yatırımların öncüleri ve ülkeler arasındaki dostlukların güçlü temsilcileri olmalarını diledi.

Büyükelçi Hızlan ise konuşmasında Balkan Gençlik Okulu'nu Balkanlar'ın geleceğine yapılabilecek en güzel yatırımlardan biri olarak nitelendirerek, YTB'yi bölgenin istikrarına ve barışına sağladığı katkılardan dolayı tebrik etti.

Açılış programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Zirve kapsamında, Balkan Gençlik Okulu projesinin 10 yıllık kazanımları ile gelecek döneme ilişkin vizyonunun ele alınacağı bir değerlendirme toplantısı, sosyal medya aktivizmi konulu bir söyleşi, dernek tanıtım stantları, kültürlerarası etkinlikler ve geleneksel sanat atölyeleri gibi etkinlikler yer alacak.

Düzenlenen zirveyle 10 yıllık süreçte elde edilen kazanımların görünür kılınması, Balkan ülkeleri arasındaki gençlik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve projenin gelecek dönem vizyonunun değerlendirilmesi hedefleniyor.