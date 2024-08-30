Priştine'de Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Priştine'de Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

Priştine\'de Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

30.08.2024 15:47
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Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, büyükelçilerle ülkedeki Türk ve yerel kurumların temsilcileri katıldı.

Tören, İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okuyan Büyükelçi Angılı, şunları ifade etti:

"Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan büyük zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken büyük ve güçlü Türkiye idealimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim, bugün dünden daha güçlüyüz. İnşallah yarın çok daha güçlü olacağız."

Yaklaşık 1 saat süren tören, düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Kaynak: AA

Priştine, kosova, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Priştine'de Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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