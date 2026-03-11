Prof. Dr. Atasoy'un Adaylığı İçin Resepsiyon - Son Dakika
Prof. Dr. Atasoy'un Adaylığı İçin Resepsiyon

Prof. Dr. Atasoy\'un Adaylığı İçin Resepsiyon
11.03.2026 00:52
BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'un adaylığı için Viyana'da etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Başkanlığına yeniden adaylığı vesilesiyle resepsiyon verdi.

Viyana'daki Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, INCB Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'un yanı sıra çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Büyükelçi Eler, yaptığı konuşmada, etkinliğin Prof. Dr. Sevil Atasoy'un INCB başkanlığına yeniden adaylığı vesilesiyle düzenlendiğini bildirdi.

Eler, Atasoy'u uzun süredir tanıdığını belirterek, kendisini ilk olarak New York'ta görev yaptığı dönemde tanıdığını, o dönemde Atasoy'un uluslararası alanda tanınan bir bilim insanı, adli bilimler uzmanı ve biyokimyacı olarak bilindiğini söyledi.

INCB'nin uluslararası uyuşturucu kontrol sisteminde önemli bir rol üstlendiğine işaret eden Eler, Atasoy'un yalnızca bilimsel uzmanlığıyla değil, aynı zamanda iletişim, savunuculuk ve uluslararası hukuk alanındaki yetkinliğiyle de öne çıktığını ifade etti.

Eler, Türkiye'nin Atasoy'un yeniden adaylığından dolayı mutluluk duyduğunu aktararak, "Bu zorlu zamanlarda sizin gibi uzman, yetenekli insanlara, sizin gibi üyelere ihtiyaç var." dedi.

Resepsiyonda konuşan INCB Başkanı Prof. Dr. Atasoy ise davete katılan diplomatik temsilcilere teşekkür ederek, Viyana'da bir araya gelmenin çok taraflı diyaloğun ve işbirliğinin önemini gösterdiğini dile getirdi.

Atasoy, INCB Başkanlığı görevini yürütmenin kendisi için önemli sorumluluk olduğunu belirterek, bu görevin hızlı değişimlerin ve belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde daha da anlam kazandığını kaydetti.

Prof. Dr. Atasoy, "Uluslararası uyuşturucu kontrol sistemi bugün her zamankinden daha karmaşık ve hızlı gelişen zorluklarla karşı karşıya." diye konuştu.

Atasoy, sentetik uyuşturucuların yayılmasının, kimyasal maddelerin çeşitlenmesinin ve dijital platformların uyuşturucu ticaretini dönüştürmesinin uluslararası sistem açısından yeni zorluklar ortaya çıkardığının altını çizerek, bu süreçte kurumların güvenilirliği ve istikrarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkanlığı süresince Kurulun teknik bütünlüğünü, bağımsızlığını ve uzlaşıya dayalı yapısını korumayı temel ilke olarak benimsediğini anlatan Atasoy, Kurulun hiçbir zaman siyasallaşmaması ve sahadaki gerçekliklerden kopmaması gerektiğine işaret etti.

Atasoy, gelecek dönemde sentetik uyuşturucular ve öncül maddeler konusunda analitik araçların güçlendirilmesi, erken uyarı ve bilgi paylaşım mekanizmalarının geliştirilmesi ile üye ülkelerle diyaloğun artırılmasının öncelikli konular arasında yer aldığını aktardı.

INCB Başkanı Atasoy, uluslararası topluma bağımsızlık, denge ve tüm üye ülkelere saygı temelinde hizmet etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sevil Atasoy, Diplomasi, Türkiye, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Atasoy'un Adaylığı İçin Resepsiyon - Son Dakika

SON DAKİKA: Prof. Dr. Atasoy'un Adaylığı İçin Resepsiyon - Son Dakika
