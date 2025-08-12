Prof. Dr. Doludeniz'in Oğluna Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Prof. Dr. Doludeniz'in Oğluna Hapis İstemi

Prof. Dr. Doludeniz\'in Oğluna Hapis İstemi
12.08.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuz Doludeniz'e, babasını ölüme terk ettiği suçlamasıyla 25 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

MERSİN'de çöplüğe bırakılan plastik bidonda elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in (77) ölümüne ilişkin tutuklanan oğlu Oğuz Doludeniz (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bozyazı ilçesinde geçen yıl 15 Eylül sabahı Ustalar Mahallesi'ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. İhbarla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede çürümeye başladığı belirlenen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı. Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, iddianamesini hazırladı. İddianamede; ileri derece meydana gelen çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi ile iç organlarda ayrıntılı makroskopik inceleme yapılamadığı, kan ve idrar alınamadığı için kesin ölüm nedeninin belirlenemediği kaydedildi.

'TOPRAĞI HAK ETMİYOR'

İddianamede; şüpheli Oğuz Doludeniz'in, destekle yürüyebilen ve kendi ihtiyaçlarını görmeyecek durumda bulunan babasını yaşadıkları tartışma sonrası evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği belirtildi. İddianamede; 10 gün eve gelmeyen şüphelinin, cesedi taşımadan 3 gün önce komşularının 'koku geliyor' diye aramasının ardından eve gittiği, babasını yerde hareketsiz gördüğü, daha sonra giderek temizlik malzemeleri ve bidon aldığı, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle 'toprağı hak etmiyor' diyerek ayağını bağlayıp bidona koyduğunu söylediği yönündeki itiraflarına da yer verildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

İddianamede; şüphelinin babasını bidona koyduktan sonra aynı gün bir mekanda kendi doğum gününü kutladığı, ertesi gün bir başka arkadaşının doğum günü partisine katıldığı, daha sonraki günse pikniğe gittiğine yer verildi. İddianamenin devamında; komşusunun tekrar kötü koku nedeniyle kendisini araması sonrası eve gittiğini ve çağırdığı taksi ile babasının cesedinin bulunduğu bidonu 'içinde kimyasal maddeler var' diyerek çöplüğe götürdüğü ortaya çıktı. İddianamede, Oğuz Doludeniz'in 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, Anamur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Mersin, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Doludeniz'in Oğluna Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:29:47. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Doludeniz'in Oğluna Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.