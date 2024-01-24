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Prof. Dr. Ercan, depremin önemine dikkat çekti: 'Son depremin Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar' - Son Dakika
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Prof. Dr. Ercan, depremin önemine dikkat çekti: 'Son depremin Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar'

Elazığ depreminin 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen panele katılan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremden kurtulmanın mümkün olmadığını ve ekonomi ile önlem alınabileceğini belirterek son depremin Türkiye'ye maliyetinin ise 120 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Panelde deprem gerçeği, Elazığ ve çevre illerdeki deprem riskleri analiz edilirken, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Ercan, depremin önemine dikkat çekti: \'Son depremin Türkiye\'ye maliyeti 120 milyar dolar\'
24.01.2024 - 21:58,
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Prof. Dr. Ercan, depremin önemine dikkat çekti: "Son depremin Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar"

ELAZIĞ - Elazığ depreminin 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen panele katılımcı olarak katılan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremden kurtulmanın mümkün olmadığını ve ekonomi ile önlem alınabileceğini belirterek son depremin Türkiye'ye maliyetinin ise 120 milyar dolar olduğuna dikkat çekti.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin 4. yıldönümünde " Deprem riskiyle yüzleşmek, bilinçli toplum, güvenli gelecek " konulu bir panel düzenlendi. Gerçekleştirilen panele Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinççi, Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Fevzi Bingöl, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, FÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, akademisyenler, kentsel dönüşüm uzmanları, müteahhitler, inşaat sektörü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, " Depremden kurtulamazsınız. Biz bu tür seremonileri gelecekte hep yapacağız. Bu işin başı, ekonomidir. Ekonomiyi iyi yapabilmek için üretmek gerekiyor. Çocuk üretmemen gerekiyor, mal ve hizmet üretmek gerekiyor. Dolayısıyla bu işin ekonomik boyutu önemli. Son depremi Türkiye Cumhuriyetine maliyeti 120 milyar dolardır. Türkiye ekonomisinin yüzde 9'u gitmiştir. Deprem bu kadar önemli" dedi.

Fırat Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Fevzi Bingöl moderatörlüğünde gerçekleşen panelde deprem gerçeği, Elazığ ve çevre illerdeki deprem riskleri analiz edilirken, deprem öncesi alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

Kaynak: İHA
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