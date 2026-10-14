Prof. Dr. Eşen, ormanların dron saldırılarına karşı kalkan olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Prof. Dr. Eşen, ormanların dron saldırılarına karşı kalkan olabileceğini söyledi

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Prof. Dr. Eşen, ormanların dron saldırılarına karşı kalkan olabileceğini söyledi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, ormanların dron saldırılarına karşı belli ölçüde koruma sağlayabileceğini belirtti. Eşen, Ege'de kurulacak orman kuşaklarının askeri ve endüstriyel tesislerin güvenliğine katkı sağlayabileceğini söyledi.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, ormanların dron saldırılarına karşı savunma kalkanı oluşturabileceğini belirtip, "Tek, iki ve çok tabakalı olmak üzere çeşitlilik gösteren ormanlar doğru yönetildiğinde bu tür saldırılara karşı belli ölçüde koruma sağlayabilir. Örneğin, tam kapalı ve çok tabakalı ormanlar dronların fiziksel uçuşlarını, keşif, hedef belirleme ve zarar verme yeteneklerini kısıtlayabilir" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Eşen, ormanın ekolojik, ekonomik ve sosyal katkılarının yanı sıra milli savunmada da önemli bir rol üstlenebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Eşen, tam kapalı ve çok tabakalı yapıya sahip orman kuşaklarının özellikle dronların fiziksel uçuşunu ve hedef tespitini zorlaştırabileceğini belirtti. Bu yapıdaki orman kuşaklarının termal kameralar tarafından işlenen kızılötesi kontrastı azaltabileceği ve radyo frekanslarını sönümleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Derya Eşen, Ege Bölgesi'nde doğal ağaç türleriyle oluşturulacak orman kuşaklarının askeri ve endüstriyel tesislerin güvenliğine önemli katkı sağlayabileceğine dikkati çekti.

'DRONLARIN SIK KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Günümüzde ormanların milli savunma fonksiyonunun giderek ön plana çıktığının altını çizen Prof. Dr. Eşen, "Özellikle küresel jeopolitik gerginliklerin ve savaşların olduğu bu dönemde, ormanların milli savunma fonksiyonu önem arz ediyor. Ormanlar, bir ülkenin, hassas tesislerinin ve değerlerinin korunmasında da önemli bir rol oynayabiliyor. Hemen yakın coğrafyamızda neredeyse beşinci yıla varan bir Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Burada özellikle ucuz ve 3 bin kilometreye varan menzilli dronların çok sık kullanıldığını görüyoruz. Bu çerçevede ormanlarımızın, ileri dönemlerde ülkemizin, hassas değerlerinin ve endüstriyel tesislerinin korunmasında da önemli bir rolü olabileceğini düşünüyoruz. Tek, iki ve çok tabakalı olmak üzere çeşitlilik gösteren ormanlar doğru yönetildiğinde bu tür saldırılara karşı belli ölçüde koruma sağlayabilir. Örneğin, tam kapalı ve çok tabakalı ormanlar dronların fiziksel uçuşlarını, keşif, hedef belirleme ve zarar verme yeteneklerini kısıtlayabilir" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR ROL OYNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Prof. Dr. Derya Eşen, "Ege Bölgesi örneğinde düşünürsek, üst tabakada, kızılçam ve servi, altında karaçam ve en altta gölgeye dayanıklı çalılarla kurulmuş bir 300-500 metre derinliğinde bir orman kuşağının askeri ve endüstriyel tesislerimizin güvenliğinde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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