Prof. Dr. Fuat Keyman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Fuat Keyman Hayatını Kaybetti

Siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman, 66 yaşında kanser tedavisi sonrası vefat etti.

18.10.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir kanser tedavisi gören siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında hayatını kaybetti.

Sabancı Üniversitesi Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Keyman'ın cenaze töreni programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Prof. Dr. Keyman 1958 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ'de tamamlayan Keyman, doktora derecesini "Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset" üzerine Carleton Üniversitesinden aldı.

Küreselleşme, demokratikleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmış olan Keyman, 2013 yılında 7. Tasam Stratejik Vizyon Ödülleri kapsamında "Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı" ödülünü kazandı.

Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası akademik derginin yayın kurulunda da görev yaptı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, 2002 yılından bu yana çeşitli gazete köşeleri ve televizyon programlarıyla küresel bağlamda Türkiye hakkında düşünce ve analizlerini paylaşan Keyman, uluslararası dergilerde çok sayıda makale yazdı.

Sabancı Üniversitesindeki görevi öncesinde, 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 1994-2002'de Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ders veren Keyman, ayrıca 1997 yazında Carleton Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

Kaynak: AA

Sabancı Üniversitesi, Kanser Tedavisi, Kültür Sanat, Fuat Keyman, istanbul, Politika, Siyaset, Kültür, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Fuat Keyman Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:23:47. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Fuat Keyman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.