Prof. Dr. Gazi Huri, Katar'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirildi

Güncel

Spor cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Gazi Huri, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Mesut Özil gibi ünlü futbolcuların tedavilerinin yapıldığı FIFA tarafından Mükemmeliyet Merkezi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesince (IOC) de "Araştırma Merkezi" olarak tescillenen Katar'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesinde görevlendirilen ilk Türk hekim oldu.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Ortopedik Spor Cerrahi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Huri, AA muhabirine, artık özellikle gençler başta olmak üzere birçok kişinin yaşamında sporun ağırlık kazandığını söyledi.

Profesyonel düzeyde yapanların yanı sıra sağlıklı kalmak ve formunu korumak için amatör olarak sporla ilgilenenlerin bulunduğunu anlatan Huri, tüm bu grupların yaralanmalarını önleyen koruyucu uygulamaların ve sakatlık sonrası tedavi süreçlerinin spor hekimliği ve spor cerrahi kapsamında yapıldığını aktardı.

Huri, tıpta şu an spor hekimliğinin ayrı bir anabilim dalı olduğunu ve ortopedinin altında bir yan dal olarak da spor cerrahisinin yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin de bu alanda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Huri, "Ülkemizde de gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde eğitim alan spor cerrahları yetişti. Türkiye'de şu anda dünya ile aynı paralelde sporcu sağlığına hizmet veren merkezler kuruldu. Bu merkezlerde, sporcular olimpiyatlara hazırlanırken, sakatlanmalarını önlemeye yönelik de çalışmalar yapılıyor. Bizler de spor cerrahları olarak sakatlanma yaşayan sporcuların cerrahi operasyonlarını yapıyoruz." diye konuştu.

Türk hekimler en iyiler arasında

Prof. Dr. Huri, Türk spor cerrahlarının bu alanda dünyanın sayılı hekimleri arasında yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, spor cerrahisinde gerek Avrupa ülkelerinde gerek diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça iyi bir noktada. Sadece cerrahi değil Türk hekimlerin yaptığı akademik çalışmalar da spor cerrahisine yön verecek durumda."

Futbolun yıldızlarının tedavilerinin yapıldığı merkezde görev yapacak

Dünyadaki en önemli referans merkezinin Katar'ın başkenti Doha'daki Aspetar Spor Yaralanmaları Hastanesi olduğunu dile getiren Huri, buranın 2009'dan itibaren FIFA Mükemmeliyet Merkezi ve 2014 yılından itibaren de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Araştırma Merkezi olduğunu söyledi.

Huri, buranın 2007'de kurulduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Merkez, sadece spor sakatlıkları ve cerrahisinde dünyada lider olma hedefiyle ilerlemiş bir hastane. Dünya futbolunun önde gelen kulüpleriyle resmi ve tıbbi partnerlikleri bulunan merkezde, Paris Saint-Germain ve Tottenham Hotspur gibi büyük kulüplerin medikal direktörlüğü yapılıyor. Ayrıca, burada birçok ünlü sporcu tedavi gördü. Roberto Carlos da Silva, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar ve Türk futbolcu Mesut Özil gibi dünya yıldızları, kariyerlerinin kritik dönemlerinde Aspetar'ın uzmanlığından faydalandı."

Merkezin 900'ün üzerinde personeli bulunduğunu aktaran Huri, "Türkiye'den burada görev yapmak üzere bir davet aldım. Benimle birlikte merkezde spor cerrahı olarak görev yapan 7'nci hekim olacağım. Türkiye'nin dışında spor cerrahları arasında Yunanistan, Kanada, İtalya, Belçika ve İskandinav ülkelerinden çok değerli bir kadro bulunuyor. Ben de bir Türk hekim olarak, güzel işler çıkarmak için orada göreve başlayarak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım." diye konuştu.

"İlk Türk hekim olmak, kendim ve ülkem adına gurur verici"

Türk hekimlerinin tıbbın her alanında önemli yerlerde bulunduğunun altını çizen Gazi Huri, şunları söyledi:

"Spor cerrahisi alanında merkez tarafından davet edilerek görev yapacak olan ilk Türk hekim olmak, kendim ve ülkem adına gurur verici.

Merkezde cerrahi dışında spor hekimliğinde adeta bir ordu var. Bunun içinde spor cerrahları, spor hekimleri, fizyoterapistler ve bu alanda uzmanlaşmış sağlık personeli görev yapıyor. Ben, ülkem adına orada bir hekimlik misyonunun dışında eş zamanlı olarak Türkiye ile farklı disiplinler arasında köprü kurmak için çalışacağım. Ağustosun başında yeni görev yerinde olacak ve ülkem adına orada bulunmanın onurunu yaşayacağım."

Bilim merkezi gibi

Prof. Dr. Huri, buranın IOC Araştırma Merkezi olmasının da bilimsel çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Aynı zamanda üniversite tabanlı bir alt yapıya sahip olan merkezde önemli bilimsel ve klinik çalışmalara imza atıldığını anlatan Huri, " Silikon Vadisi'nin spor bilimine eş bir yer olduğunu söyleyebilirim. Hizmet hastanesinin ötesinde araştırmaların yayımlandığı uluslararası bilimsel bir derginin de çıkarıldığı bir araştırma geliştirme merkezi. Bu nedenle burası tedavinin yapıldığı bir yerin ötesinde bilim merkezi." dedi.