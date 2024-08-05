Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan'ın Anma Programı Düzenlenecek

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Merhum ilim adamı Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Gelibolu'nun tarihi yapılarından Azebler Namazgahı'nda 17 Ağustos'ta düzenlenecek programda anılacak.

Mahmud Esad Coşan Vakfından (MEC Vakfı) yapılan açıklamaya göre, ilmi ve sosyal çalışmalarıyla tanınan Coşan'ın doğumunun 89. yılı vesilesiyle "Doğuş Azebler" başlıklı anma programı tertip edilecek.

Çanakkale Boğazı'nın girişinde yüksek bir tepe üzerinde inşa edilen Azebler Namazgahı'nda sabah namazıyla başlayacak programda, dualar edilip Kur'an-ı Kerim okunacak.

Gelibolu'daki tarihi ve zarif bir mekan olan Azebler Namazgahı, kitabesine göre Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen ve şu an Türkiye sınırları içindeki namazgahların en eskisi olarak biliniyor.

Osmanlı döneminde deniz seferine çıkacak "Azebler" adlı donanma erleri tarafından ibadet amacıyla ilk durak yeri olarak kullanıldığı için bu adı alan namazgah, 14. yüzyıldan bugüne korunmasının yanı sıra tarihi ve mimari özellikleriyle dikkati çekiyor.

Mahmud Esad Coşan

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Ahmetçe köyünde 14 Nisan 1938'te dünyaya gelen Mahmud Esad Coşan, 1942 yılında ailesiyle İstanbul'a geldi.

Babası Halil Necati Efendi vasıtasıyla dönemin tanınan ilim adamlarından Serezli Hasib Efendi ve Abdülaziz Bekkine Efendi ile tanışan ve sohbet meclislerine devam eden Coşan, Vefa Lisesinin ardından devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi bölümünden 1960'ta mezun oldu.

Hacı Bektaş Veli ve Makalat adlı tezi ile 1972 yılında doçent ünvanını aldı. Matbaacı İbrahim-i Müteferrika ve Risale-i İslamiyye adlı takdim teziyle 1982 yılında profesör olan Coşan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1987'de emekli olduktan sonra ömrünü sosyal çalışmalara adadı.

Coşan, akademik çalışmaların yanı sıra sivil toplumun gelişmesi için birçok vakıf ve derneğin kurulmasına sağlarken yurt içi ve yurt dışında toplumsal gelişim için aile eğitim programları ile çevre koruma çalışmalarına öncülük etti.

Avustralya'da bir trafik kazasında 4 Şubat 2001'de vefat eden Coşan'ın naaşı, İstanbul'a getirilerek Eyüp Sultan Camii Kabristanı'na defnedildi.