Prof. Dr. Naci Görür: Bir Kentin Sadece Binasını Yapmakla O Kenti Depreme Hazırlayamazsınız - Son Dakika
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Prof. Dr. Naci Görür: Bir Kentin Sadece Binasını Yapmakla O Kenti Depreme Hazırlayamazsınız

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Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Naci Görür "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.

09.02.2025 12:51  Güncelleme: 15:29
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Naci Görür "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Kent Konseyi tarafından 6 Şubat Depremleri'nin ikinci yılında "Gaziantep Depremselliği ve Deprem Dirençli Gaziantep" konferansı düzenlendi. Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sivil toplum temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda olası bir deprem için çalışmalara hemen başlanılması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat depremlerini hatırklatan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, deprem gerçeğini bilimin ışığında konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek "O depremi hep beraber yaşadık. O depremin altında sadece canlarımız kalmadı, hayallerimiz de kaldı. O acıları hep birlikte yaşadık. Yaşananları unutmayacağız, unutturmamaya da kararlıyız" dedi.

Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ortada somut hiçbir şeyin olmadığına dikkati çeken Yılmaz, kent yöneticilerine şu sözlerle seferberlik çağrısı yaptı:

"Dersimizi aldık demekle maalesef ders alınmıyor. Aradan 2 yıl geçse de henüz bir arpa boyu kadar yol gidememişiz. Artık doğal afetler sonucu insanlarımızın ölmesinin bu ülkenin kaderi olmasın istiyoruz. Bu şehrin bir belediye başkanı olarak Gaziantep için seferberlik çağrısı ilan ediyorum. Gelin hep birlikte depreme dirençli kent inşa edelim. Yarınlarımızı, çocuklarımızı güvence altına alalım."

Şehitkamil Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci de 6 Şubat'ın büyük bir acı ve yıkımın yıl dönümü olduğunu "Depremin ikinci yıldönümündeyiz. 6 Şubat büyük bir acının ve yıkımın yıldönümü. Uzun yüzyıllar boyunca 6 Şubat'ta yaşadıklarımızı unutmayacağız" sözleriyle vurguladı.

"Gaziantep, levha sınırında yer almıyor ancak sınıra çok yakın"

Prof. Dr. Naci Görür ise depreme dirençli şehirler oluşturmak için alınması gereken önlemler olduğunu belirterek "Bir kentin sadece binasını yapmakla o kenti depreme hazırlayamazsınız" dedi. Görür, " Doğu Anadolu Fayı, bir levha sınırıdır. Arap levhası, Anadolu levhası ve Afrika levhası burada birbirine yakın. Bu durum depremlerin oluşumunu etkiler. Gaziantep, doğrudan levha sınırında yer almıyor ancak sınıra çok yakın" diye konuştu.

Deprem tedbiri almak için sadece binaları dönüştürmenin yeterli olmayacağını ifade eden Naci Görür şunları söyledi:

"Deprem sonrası şehirde okul yok, kanalizasyon patlamış, içme suyu gitmiş. İş dünyası çökmüş, altyapı yok. Her şey birbirine karışmış. Evin sağlam olsa ne olur ki? Bu 11 il içinde evim yıkılmadı paşa gibi yaşıyorum diyebilir misin? Bu saydığımız bütün bileşenleri fonksiyonunu yerine getiriyor olmalı ki o kent yaşanır olsun. Gaziantep'te deprem aynı zamanda ekonomik felakettir. Gaziantep'in deprem sonrası yaralarını sarabilmesi, kolaylıkla ayağa kalkabilmesi için ekonomisinin iyi olması lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci Görür: Bir Kentin Sadece Binasını Yapmakla O Kenti Depreme Hazırlayamazsınız - Son Dakika

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