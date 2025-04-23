Prof. Dr. Naci Görür: 'Büyük İstanbul Depremi Bekleniyor'

(İSTANBUL) - Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin olarak, "Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamalara yer verdi:

"İstanbul'da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak. Deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir."