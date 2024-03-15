Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Gazze'deki Acıları ve Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Gazze'deki Acıları ve Tecrübelerini Paylaştı

Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Gazze\'deki Acıları ve Tecrübelerini Paylaştı

Genel Cerrah Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Gazze'ye yaptığı ziyaretlerde tanık olduğu acıları ve tecrübelerini paylaştı. Alimoğlu, Filistinlilerin dramını anlattığı kitabında, Gazze'nin onurlu ve cesur insanlarını asla unutmayacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan 7 yaşındaki Maha'nın hikayesini de aktaran Alimoğlu, çocukların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin değerli olduğunu vurguladı. Gazze'nin iyileşmesiyle birlikte dünyanın da iyileşeceğini dile getirdi.

15.03.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesleği nedeniyle birçok kez acının ve gözyaşının hakim olduğu Gazze'ye gitme fırsatı yakalayan Genel Cerrah Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, şahit olduğu Filistinlilerin dramını, anıları ve tecrübelerini paylaştı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Alimoğlu, Sağlık Bakanlığının hasta tahliye operasyonları, uluslararası tıp kongreleri ve kursları, sağlık merkezlerinin açılışları ile yardım faaliyetleri için pek çok kez Gazze'ye gitti.

2014'te İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonucu yaralanan ağır hastaların tespiti ve Türkiye'ye getirilmesi, 2015'te düzenleyicilerinden biri olduğu Türkiye-Filistin Cerrahi Kongresi ile bazı sağlık merkezlerinin açılışları, 2016'da Gazze'deki cerrahlar için düzenlenen damar cerrahisi kursu ve geçen yıl düzenlenen Filistin Cerrahi Kongresi için Filistin'e giden Prof. Alimoğlu, burada yaşadıklarını ve tecrübelerini "Sevgili Gazze, Bir Doktorun Anıları" isimli kitapta bir araya getirdi.

Prof. Alimoğlu, acının ve gözyaşının kök saldığı toprakları olan, onurlu, cesur ve vakur insanların yaşadığı Gazze'nin içinde hep ukde olarak kalacağını ve onları asla unutmayacağını belirterek, "Gazze'den ayrılırken 'Şimdi gidiyorum ama bu bir daha gelmeyeceğim, seni unutacağım anlamına gelmiyor. Mutlaka yine sana doğru geleceğim. Çünkü kalbim burada kalıyor.' diye yazmıştım." ifadelerini kullandı.

"Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Budist olsun fark etmez, çocuk çocuktur"

İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik saldırılarında boynu kırılan, annesi ile babasını aynı saldırıda kaybeden 7 yaşındaki Maha'yla anısını aktaran Prof. Alimoğlu, "Maha'yı gördüğümde siyah saçlarında kan ve toz toprak lekeleri duruyordu. Dünyalar güzeli bir çocuktu." dedi.

Bütün çocukların güzel ve değerli olduğunu, gördükleri karşısında tüm dünya çocukları için ağladığını aktaran Alimoğlu, "Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Budist olsun fark etmez, çocuk çocuktur." dedi.

Maha'ya nefes alamadığı için boynundan bir delik açıldığını dile getiren Alimoğlu, şöyle devam etti:

"Hırıltılı bir şekilde oradan nefes alıyordu. Yanı başında bir oyuncak bebek vardı. Yıkıntının içinden almışlardı. Geride bir tek oyuncak bebeği kalmıştı. Evi, barkı yıkılmıştı. Annesiyle babası o yıkıntının altında can vermişlerdi. Geceleri korktuğunda sarıldığı annesi babası yoktu. Bir tek bebeği vardı ama ona da dokunamıyordu, kucaklayıp sarılamıyordu. Sadece başını çevirip bakabiliyordu. Gözyaşları, göz kapaklarında tuz zerreciklerine dönüşmüştü. Maha, çok akıllı bir çocuktu. Bu felaket başına gelmemiş olsaydı belki de okuyacak, vatanına milletine bilim insanı, öğretmen, doktor olarak ya da hangi mesleği istiyorsa o şekilde hizmet edecekti. Oysa şimdi bırakın okuyup meslek sahibi olmasını çocukluğunu bile yaşayamayacak."

Prof. Alimoğlu, yaralanan Maha'nın kollarını ve bacaklarını oynatamadığını, bakışlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını ve konuşamadığı için dudaklarını kıpırdatıp yaşadıklarını anlattığını dile getirdi.

Çocuğun, saldırılar gerçekleştiğinde evindeki merdivenin altına girdiğini ifade ettiğini kaydeden Alimoğlu, "Babası köşeye geçmesini söylemiş, saldırı olunca da yere düşmüş. Annesi karnından yaralanmış. Ambulans geldiğinde ayağa kalkamamış, annesine bakmış, o da kalkamamış. Küçücük yaşında gördükleri, yaşadıkları akıl almaz şeyler. 'Anne, baba' diye seslenmiş ama ne annesinin ne de babasının seslerini duyabilmiş. Duyabildiği sesler sadece İsrail uçaklarının motor sesleri ve bombaların tahrip ettiği, canlı cansız, her şeyin boşluğa bıraktığı seslermiş. Boynundan aşağısı tutmuyordu, felç olmuştu. Uzun yıllar gerektirecek bir tedavi süreci onu bekliyordu. Başarı şansı çok düşüktü. Maha'nın yanından ayrıldığımda yüreğim buruktu." diye konuştu.

"Gazze iyileşmeden dünya iyileşmez"

Prof. Alimoğlu, Gazzelilerin İsrail'in saldırıları altında ramazana girdiğini vurguladı.

Dünyanın vicdan sahibi insanlarının Filistinlilere sahip çıktığını dile getiren Alimoğlu, "Gazze hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Ağızlarından çıkan tek cümle: 'Allah bize yeter.' Öyle görünüyor ki sevgili Gazze iyileşmeden dünya iyileşemez. Zulümden en çok yaralanan Gazze'nin yaralarının iyileştiği, zulmün yok olduğu günleri en kısa zamanda görmek umuduyla." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orhan Alimoğlu, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Gazze'deki Acıları ve Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Küçükçekmece'de Maskeli Soygun: 2 Kardeş Tutuklandı
    11:50 İstanbul Küçükçekmece'de Maskeli Soygun: 2 Kardeş Tutuklandı

    İstanbul Küçükçekmece'de maskeli silahlı 2 soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek kuyumcu sahibini etkisiz hale getirdi ve 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Ziraat Bankası'nda altın alımında usulsüzlük iddiası
    11:48 Ziraat Bankası'nda altın alımında usulsüzlük iddiası

    CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.

  • Elazığspor'a Saha Olayları ve Merdiven Boşluklarından Para Cezası
    11:48 Elazığspor'a Saha Olayları ve Merdiven Boşluklarından Para Cezası

    Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı maçta çıkan saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Kurul, Elazığspor'a toplam 49 bin lira para cezası verdi.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde iftar programına katıldı
    11:48 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde iftar programına katıldı

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Büyükkılıç, programda birliğin ve beraberliğin bereketini vurgulayarak, şehitleri rahmetle anarak, toprakları korumakla mükellef olduklarını belirtti. Programa, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve ilçe sakinleri de katıldı. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde de seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

  • Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı
    11:47 Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Zanlı Yakalandı

    Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 bin boş makaron, 308 tıraş makinesi ve 80 şarj aleti ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

  • Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu
    11:47 Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

    Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar ile iftar programında buluştu ve Ramazan çadırını ziyaret etti.

  • Afganistan'da Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Şartları 60 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
    11:46 Afganistan'da Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Şartları 60 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

    Afganistan'ın bazı bölgelerinde son 3 haftada etkili olan dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli yağmur nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca binlerce ev yıkıldı ve büyükbaş hayvanlar telef oldu. Ulusal Afet Kurumu ve uluslararası kuruluşlar tarafından 22 bin 400 aileye yardım sağlandı.

  • Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor
    11:45 Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

    Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yolboyu Mahallesi sakinleri ile buluşarak mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ve gelecek dönem projelerini anlattı. Yolboyu Mahallesi'ndeki tüm yolların parke taşı döşeme çalışmasıyla tamamlandığını belirten Başkan Kıvrak, asfalt üretim tesisinin kurulmasıyla yolların sorun olmaktan çıkacağını söyledi. Ayrıca, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının başlatılması için gerekli adımların atılacağını da vurguladı.

  • Ayvalık Belediye Başkanı Altyapı Sorunlarına Dikkat Çekti
    11:45 Ayvalık Belediye Başkanı Altyapı Sorunlarına Dikkat Çekti

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin altyapı sorunlarına ilişkin açıklama yaparak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni işaret etti. Ergin, AK Parti Ayvalık Belediye Başkan adayının vaatlerini eleştirerek, Ayvalık'a hizmet vermeyenlerin şimdi vaatler sıraladığını belirtti.


10:27 İsrail Savunma Bakanı, ABD silahlarını Gazze’de uluslararası hukuka uygun kullanacağını belgeledi İsrail Savunma Bakanı, ABD silahlarını Gazze'de uluslararası hukuka uygun kullanacağını belgeledi
10:27 Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence “Beni tanıyor musun“ diye sordu Başkan adayı, müdahale etmek için yanına gittiği yaralı gence "Beni tanıyor musun?" diye sordu
10:21 Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı
10:17 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
07:33 Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya’ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ’cü hala ortalıkta mı Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
10:47 Ferdi Kadıoğlu’nun sevgilisiyle romantik anlarını gören herkes aynı detaya takıldı Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisiyle romantik anlarını gören herkes aynı detaya takıldı
10:42 Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki fotoğrafları ölümüne neden oldukları gencin ailesini isyan ettirdi
10:38 Uludağ’da yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesini yıktı Uludağ'da yiyecek arayan ayı, güvenlik kulübesini yıktı
10:35 “Karım çocuk istemeyince“ diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş’ı şaşkına çevirdi "Karım çocuk istemeyince" diye söze başlayan adamın sorusu Mustafa Karataş'ı şaşkına çevirdi
10:34 Hülya hemşirenin katilinin cezası belli oldu Aile “Yaşasın Türk adaleti“ dedi. Hülya hemşirenin katilinin cezası belli oldu! Aile "Yaşasın Türk adaleti" dedi.
10:02 Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselerek kasasını doldurdu Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselerek kasasını doldurdu
09:37 Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 11:50:22. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Gazze'deki Acıları ve Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement