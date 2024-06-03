Prof. Dr. Pınar Okyay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına atandı

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(İZMİR) -Halk sağlığı alanında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Okyay, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ve Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü gibi yönetim birimlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Pınar Okyay 1983 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, 1993 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Sağlık Bakanlığı bursu ile London School of Hygiene &Tropical Medicine Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji eğitimi aldı. Hekimliğin yanı sıra Bornova Sağlık Grup Başkan yardımcısı, İzmir İl Sağlık İstatistik Şube Müdürü ve İzmir İl Kalite Güvence Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda akademik hayatına başladı. Buradaki son beş yılında ise Halk Sağlıkğı Anabilim Dalı başkanı olarak görev yaptı. Akademik hayatında; Üniversite Kalite Üst Kurulu Üyeliği, Üniversite Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Tıp Eğitimi akreditasyonu kurulu olan Özdeğerlendirme Kurulu Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Stratejik Plan Komisyon Üyelikleri gibi çok sayıda akademik ve idari görevde bulundu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Programı ilk Akreditasyon Belgesi'ni koordinatörlüğü döneminde aldı. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu üyeliğine seçildi ve pandemi sürecinde bu görevi yürüttü.

Halk sağlığında epidemiyoloji, sağlık araştırma yöntemleri, araştırma ve yayın etiği, biyoistatistik, afet, toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı konularında çalışan Okyay, evli ve iki çocuk sahibi.