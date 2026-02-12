Prof. Dr. Selim Öncel: Müzik ve Tıbbı Birleştiriyor

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Öncel, önlüğünü çıkardıktan sonra yolunu tuttuğu radyoda 15 yıldır program sunuyor.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde görev yapan Öncel, klinik çalışmalarının yanı sıra tıp fakültesi öğrencilerine ders veriyor.

Akademik ve sağlık alanındaki yoğun temposuna rağmen radyoya olan ilgisini sürdüren Öncel, üniversitenin İletişim Fakültesi bünyesinde yayın yapan Radyo Ki'de "Her Telden, Her Dilden" adlı programı hazırlayıp sunuyor.

Popüler müzik ağırlıklı ve Batılı tarzda eserlerin yer aldığı programda Öncel, farklı dönem ve sanatçılardan seçilen şarkıları dinleyicilerle buluşturuyor.

Son yıllarda etkin olarak kullanılan yapay zeka teknolojilerinden radyo yayınlarında da yararlanan Öncel, programlarında geliştirilen yapay zeka seslerinden birini sunucu yardımcısı olarak kullanıyor ve yayıncılığa farklı bir boyut kazandırıyor.

2000 yılında Pınar Ayhan ve üyesi olduğu Grup SOS ile "Yorgunum Anla" adlı şarkıyı seslendirerek İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan 45. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Öncel, organizasyonu 10'uncu sırada tamamladı.

Öncel, AA muhabirine, 2011 yılında İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin Radyo Ki'de program yapabileceklerinin kendisine iletilmesi üzerine bu davete icabet ettiğini söyledi.

Bu durumdan gayet memnun olduğunu dile getiren Öncel, "2011 yılından bu yana geçen 15 yılda 300'e yakın program yaptım, haftalık olarak hazırlayıp sunduğum bu müzik programında Batı popüler müziği yer alıyor." dedi.

Lisans düzeyinde müzik türleri dersi veren Öncel, klasik müzik programı yapmayı istiyor

Öncel, programın tematik bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Programlarda bir müzik türünü, bir sanatçıyı, müzik topluluğunu ya da bir kavramı ele alıyoruz. Örneğin 'Hüma Kuşu' gibi bir tema üzerinden bu konuda yapılmış eserleri mikrofona taşıyoruz." diye konuştu.

Bu yılki yayın döneminin başından itibaren yapay zeka teknolojisini programa entegre ettiklerini aktaran Öncel, şöyle devam etti:

"Programı yapay zeka sesinden oluşan bir sunucu yardımcısıyla hazırlamayı düşündüm. Bunun için yapay seslerden birini kullanıyorum. Program metnini hazırlıyor, ilgili parçaları ve kendi okuyacağım bölümleri kaydediyorum. Daha sonra yapay zeka sesinin kayıtlarını entegre ediyoruz. Böylece sanki stüdyoda karşılıklı diyalog şeklinde sunulan bir radyo programı hissiyatı oluşuyor. Yapay zeka araçları henüz birebir canlı sohbet edebilecek düzeyde değil ancak bu alanda hızlı bir gelişim var. Dinleyicilerin kulağına doğal gelecek yayınlar hedefliyoruz."

Öncel, müziğe çocukluğundan bu yana büyük bir ilgi duyduğunu, TRT Çocuk Korosu ile başladığını ve daha sonra çeşitli korolarda yer aldığını anlatarak, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde arkadaşlarımla grup kurduk. Bu grupla TRT Altın Anten Yarışması ve Eurovision Şarkı Yarışması gibi çeşitli organizasyonlara katıldık. 2000 yılında Türkiye birincisi olduk ve ülkemizi İsveç'in başkenti Stockholm'de temsil etme onuruna eriştik. Yarışmayı 10'uncu sırada tamamladık." ifadelerini kullandı.

Radyo Ki'de yaptığı programın marka tescilinin de bulunduğunu belirten Öncel, aynı programı sürdürmek istediğini, zaman bulabilirse klasik müzik programı da yapmayı arzuladığını ancak yoğunluğu nedeniyle buna fırsat bulamadığını söyledi.

Öncel, sağlık alanında yayın yapmayı düşünmediğini, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde verdiği yüksek lisans düzeyindeki "Melez müzik türleri" dersinde anlattığı içeriklerin aynı zamanda radyo programının temelini oluşturduğunu da sözlerine ekledi.