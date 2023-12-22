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Prof. Dr. Tolunay: İklim değişikliği yağışların düzenini etkiliyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Tolunay: İklim değişikliği yağışların düzenini etkiliyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, küresel iklim değişikliğinin yıl içerisindeki yağışların düzenli dağılışını etkilediğini söyledi. Tolunay, Türkiye'de yaşanan kuraklık, sel ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının arttığını belirtti ve kentlerin bu durumlara karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Tolunay: İklim değişikliği yağışların düzenini etkiliyor
22.12.2023 - 09:43,
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, küresel iklim değişikliğinin yıl içerisindeki yağışların düzenli dağılışını etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Tolunay, konferans için geldiği Edirne'de AA muhabirine küresel ısınmaya bağlı yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de açık şekilde hissedildiğini anlattı.

Dünyadaki ortalama sıcaklıkların giderek yükseldiğini dile getiren Tolunay, kuraklık, sel ve fırtına gibi aşırı hava olaylarının daha sık yaşanmaya başladığını belirtti.

İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de yağış rejiminde değişimler meydana geldiğini ifade eden Tolunay, "Yıllık toplam yağış miktarı aynı kalsa bile, gördüğümüz şeylerden birisi yıl içindeki yağışların dağılışı değişiyor. Yağışlar ani olarak şiddetli sağanak şeklinde geliyor. Bu sağanaklar sellere dönüşüyor. Sonrasında bu durum yaz kuraklığının süresini uzatıyor." dedi.

Prof. Dr. Tolunay, sıcaklık ve yağış rejimindeki değişimlerin tüm canlı yaşamını etkilediğini belirtti.

Türkiye'de, yıl içindeki sıcak gün sayısının arttığını işaret eden Tolunay, şunları kaydetti:

"Eskiden sadece temmuz, ağustos ayları hiç yağış olmazdı. Şimdi artık neredeyse nisan ayından kasım, aralık aylarına kadar yağışların azaldığını, etkili yağışlar şeklinde gelmediğini görüyoruz. Türkiye'de, 1970-2000 yılları arasında ortalama sıcaklıklar yaklaşık 1,5 santigrat derece arttı. Toplam yağışlarda genel olarak bir değişiklik olmadı. Ancak şöyle bir şey yaşanıyor, son 50 yıl içinde art arda 4 yıl kurak geçen bir dönem yoktu. 1 yıl ya da en fazla 2 yıl kurak olurdu. Genele baktığımızda 2020 yılından beri ülkenin genelinde devam eden bir kuraklık var. Kurak dönemler uzuyor."

İklim değişikliğine bağlı yaşanan sel ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının artacağına dikkati çeken Tolunay, kentlerin bu durumlara karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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