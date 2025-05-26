Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e Havacılık Alanında Onursal Üyelik Ödülü

(ESKİŞEHİR) - Havacılık Tıbbı Derneği ile Havacılık ve Uzay Tıbbı Derneği Platformu tarafından önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e anlamlı bir ödül takdim edildi. Havacılık alanına katkılarından dolayı Prof. Dr. Büyükerşen, onursal üye seçildi.

Havacılık Tıbbı Derneği ile Havacılık ve Uzay Tıbbı Derneği Platformu tarafından düzenlenen özel geceye; Havacılık Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç, Havacılık ve Uzay Tıbbı Derneği Platformu Başkanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, öğretmen pilotlar Hüsnü Onuş ve Coşkun Zaim, Dr. Aytekin Topçu ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Çetingüç, Büyükerşen'in uzun yıllar boyunca eğitime, bilimsel gelişmelere ve havacılık sektörüne verdiği desteklerden övgüyle söz ederek, "Sayın Büyükerşen'in vizyoner liderliği ve bilimsel katkıları, genç kuşaklara ilham vermeye devam ediyor" dedi.

Büyükerşen ise böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu belirterek, havacılık ve uzay alanında yapılan çalışmaların önemine dikkati çekti.