Prof. Kamer, dijital cihazları okul döneminde pat diye kesmeyi önermedi

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, öğrencilerin dijital platform ve cihazları kullanma sürelerinin okul döneminde kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Kamer, AA muhabirine, "tatil" denilince ebeveyn ve öğrencilerin aklına dijital araç ve platformlarla ilgili sınırsız özgürlük gelmesinin en büyük yanlışlardan biri olduğunu belirtti.

Çocukların, başarı gösterdikçe ailesi tarafından dijital ortamlarda ödüllendirildiğini düşünebildiğini dile getiren Kamer, "Okula başladığında öğretmen tahtanın başında ders anlatıyor. Ders anlatırken herhangi bir ödüllendirme ya da dış uyaran olmayınca ister istemez okuldan soğuma ya da öğrenmeyle ilgili olumsuz birtakım durumlar açığa çıkabiliyor." dedi.

Velilerin çocuklarına "Okul başladı, artık tüm dijital platformlar ve dijital cihazlar ortadan kalkacak. Kullanmayacağız ya da saat sınırlamasını getirerek en asgari seviyeye düşüreceğiz." dediğini anlatan Kamer, şöyle devam etti:

"Bunu ortadan kaldırdığınızda o büyük boşluğu neyin dolduracağını ailelerin çocuklarla birlikte belirlemesi gerekiyor. Tamamen ortadan kaldırdığınızda ister istemez öfke patlamaları, aile içi çatışmalar veya iletişim problemleri yaşanabiliyor. Bunun yerine çocukla bir araya gelinerek neler yapılacağı konuşulmalı. Bunun aslında 'dijital jetlag' diye bir kavramı da var. Yeni kurallara tamamen geçtiğinizde ister istemez bir bocalama dönemi yaşıyor. Pat diye kesmek yerine aşamalı şekilde kesmek en mantıklı olanı. "

Uyku saati uygun şekilde düzenlenmeli

Çocuğun alışkanlıklarının kademeli şekilde değişmesi gerektiğini belirten Kamer, "Tatil bitmeye yakın bunun dönüşümünün yapılması lazım. Öncesinde yapılmadıysa da ilk haftalarda bu dönüşümler yapılabilir. Çocuğun uyku düzeniyle, geceleri oyun oynamasıyla veya dijital platformlarda geç saatlere kadar yer almasıyla ilgili çözüm önerileri aşamalı şekilde uygulanabilir???????. Gece 12'de yatan çocuğun yatış saatini bir anda 21.00'e çekmek biyolojik saatinde adaptasyon problemine neden olur. Bu da okulla uyumla ilgili problemleri yaşamasına neden olabilir." diye konuştu.

Kamer, çocuğunun dijital cihazlar ve platformlarla arasına mesafe koymasını isteyen velilerin bu konuda çocuğuna destek olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza 'bırak' derken karşılarına geçip bu cihazlar ve platformlarda yoğun şekilde zaman geçirmemeliyiz. Çocukla iletişim kanalları açık olmalı ve kararlar birlikte alınmalı. Onunla ilgili karar alıp ona danışmadığınızda veya kararlarda onun sözü olmadığında, kurallar uygulanmıyor. Dolayısıyla ebeveynler çocuğu yanına çağırıp ortak kararlar alacak, belirli kuralları belirleyecek ve aşamalı şekilde dijital platform ve cihazların kullanımını düşürecek. Öğrenciler, birçok araştırmayı ve öğrenmeyi burada yapıyor. Burada da önemli olan tamamen yasaklamak değil, amacı için kullanmaya yönlendirmek."