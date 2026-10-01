Protezine İsrail el koyan Gazzeli, Kızılay'la yeni protez için tedaviye başladı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında sol ayağını kaybeden ve protezine İsrail askerlerince el konulan Filistinli Mahmud Fuad ed-Dehşan, Türk Kızılayın desteğiyle yeniden ayağa kalkacağı günü bekliyor.

İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki evine düzenlediği saldırıda yaralanan ve sol ayağını kaybeden Dehşan, tedavi sürecini ve İsrail askerlerinin protezine el koymasını AA muhabirine anlattı.

Dehşan, tedavi için gittiği Mısır'dan mayıs ayında Gazze'ye dönerken İsrail askerlerinin kendisini protez bacağı ile kullandığı tekerlekli sandalye arasında seçim yapmaya zorladığını söyledi.

Bu durumda tekerlekli sandalyesini seçmek zorunda kaldığını dile getiren Dehşan, Gazze'ye protezi olmadan döndüğünü belirtti.

İsrail askerleri, Filistinli adamın 3 yıl sonra kavuştuğu protezine el koydu

Dehşan, "İsrail askerleri protez bacağıma tamamen keyfi biçimde, herhangi bir gerekçe göstermeden ve protezin kendileri için nasıl bir tehlike oluşturduğunu açıklamadan el koydu." dedi.

İsrail saldırısında aldığı yaranın ayağının kesilmesini gerektirecek kadar ağır olduğunu dile getiren Dehşan, İsrail ablukasının yol açtığı tıbbi imkansızlıklar nedeniyle de gerekli müdahalenin yapılamadığını belirtti.

Yaralanmasının ardından uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini anlatan Dehşan, yaklaşık 3 yıl sonra tedavi için Mısır'a gidebildiğini söyledi.

İsrail askerleri, sınırda başka Filistinlilerin de protezlerine el koymuş

Protez bacağın kendisi için yalnızca tıbbi bir araç olmadığını, yeniden hareket edebilme umudu anlamına geldiğini dile getiren Dehşan, İsrail askerlerinin protezine el koymasıyla bu umudunun da yarım kaldığını ifade etti.

Dehşan, Mısır'dan dönüşü sırasında yaralı bir kadının protezine de İsrail askerlerince el konulduğunu ve kadının Gazze'ye protezi olmadan dönmek zorunda kaldığını aktardı.

"Türk Kızılaydaki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum"

Dehşan, Türk Kızılayın desteğiyle Gazze Belediyesine bağlı Protez Merkezi'nde yeni bir proteze kavuşmak için yeniden tedavi sürecine başladı.

Merkezdeki teknisyenler yeni protezinin yapımını üstlenirken Dehşan, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Dehşan, "İşgalci İsrail'in elimden aldığı protezin yerine yenisinin takılması ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duymadan yürüyebilmek için yeni bir tedavi sürecine başlamak umuduyla buraya geldim." dedi.

Gazze'de yaralılar ve uzuvlarını kaybedenlere protez sağlanmasına yönelik projenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Dehşan, "Gazze'deki yaralıları destekleyen bu projeye katkıda bulunan Türk Kızılaydaki kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Gazze Ofisi: 2 ayda 10 Filistinli protezine kavuştu

Türk Kızılay Gazze Ofisi Müdürü Sadi Debbur, projenin uzuvlarını kaybeden kişilerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için hareket kabiliyetlerini kısmen yeniden kazanmalarını amaçladığını söyledi.

Ağustos ve eylül aylarında 10 yaralıya protez takıldığını aktaran Debbur, projenin 10 kişiyi daha kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti.

Gazze'de protez üretiminde kullanılan ham madde ve temel malzemelerin yeterli miktarda bulunmadığını kaydeden Debbur, bunun projenin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Debbur, rehabilitasyon ve protez üretimi hizmetlerine duyulan ihtiyaç giderek artarken, malzeme sıkıntısının, uzuvlarını kaybeden binlerce kişi için "büyük bir engel" olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Protez Merkezi ile Türk Kızılay arasındaki işbirliği, uzuvlarını kaybeden kişilerin yeniden hareket edebilmelerine ve toplumsal hayata katılmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 6 binden fazla kişi uzuvlarını kaybetti

İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları binlerce kişinin uzuvlarını kaybetmesine ve protez üretiminde kullanılan malzemelerin yetersizliği nedeniyle kapsamlı bir sağlık krizinin yaşanmasına yol açtı.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail saldırılarının başladığı ilk günden bu yana ağır koşullara rağmen yaralılara ve uzuvlarını kaybedenlere hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi.

Muhenna, Filistin Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine bağlı "Sağlığım" sisteminde kayıtlı 6 binden fazla ampütasyon vakası bulunduğunu aktardı.

İsrail ablukasına dikkati çeken Muhenna, protez üretimi için gerekli alçı ve diğer temel malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmemesinin merkezin çalışmalarını aksattığını ve ciddi ham madde sıkıntısı yaşadıklarını ifade etti.

Muhenna, "Abluka ve ekipman eksikliği nedeniyle karşılaştığımız zorluklar büyük. Buna rağmen merkez çalışanları mümkün olan en fazla yaralıya ve uzvunu kaybeden kişiye ulaşmak için büyük çaba gösteriyor." dedi.

"Daha önce sürekli çadırda kalmak zorundaydım, şimdi dışarı çıkabiliyorum"

Gazze Belediyesine bağlı Protez Merkezi'ne gelen Filistinli Uday Ebu Verde, projenin ilk aşamasında kendisine takılan protezle yürüme ve fizik tedavi egzersizlerini sürdürüyor.

Protez, Ebu Verde için yalnızca bir hareket aracı değil, hayatının iki dönemi arasındaki sınırı da ifade ediyor.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıda bacağını kaybettiğini söyleyen Ebu Verde, o dönemde Gazze'de protez üretimi için gerekli imkan ve ekipmanın bulunmadığını, bu projeden yararlanana kadar günlük yaşamını sürdüremediğiniii dile getiren Ebu Verde, "Allah'ın lütfuyla bu protezi sağlayan Türk Kızılayın çabaları sayesinde hayata döndüm. Artık günlük hayatımdaki pek çok şeyi yeniden yapabiliyorum." dedi.

Protezine kavuştuktan sonra çalışma ve hareket kabiliyetinin önemli ölçüde arttığını söyleyen Ebu Verde, "Daha önce sürekli çadırda kalmak zorundaydım. Şimdi dışarı çıkabiliyor ve arkadaşlarımla yürüyebiliyorum." diye konuştu.