Protokol Eğitimi Kırklareli'nde Gerçekleşti

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Kırklareli'nde mülki idare amirleri ve protokol üyelerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" eğitimi verildi.

Kırklareli Valiliğince, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen eğitime Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile protokol üyeleri katıldı.

Protokol yönetimi uzmanı Nihat Aytürk, protokol ve davranış kuralları hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, bu tür eğitimlerin kişisel gelişim açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu tür eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Turan, eğitime katılanlara teşekkür etti.