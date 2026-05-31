PSG Kutlamalarında 457 Gözaltı

Fransız takımı Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu elde etmesinin ardından Fransa'da yapılan kutlamalarda çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı.

Dün akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, İngiliz rakibi Arsenal'i yenerek şampiyonluğu kazandı.

PSG'nin galibiyeti başta Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, başkentte polis ile PSG taraftarları arasında arbede yaşandı.

Kutlamalar sırasında çıkan olaylarda bazı kiralık bisikletler ve çöp bidonları ateşe verilirken, itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

Polis, farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarını biber gazıyla dağıtmaya çalışırken, bazı taraftarlar havai fişek fırlatarak karşılık verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi, polis ve taraftarlar arasında arbede yaşanan noktalardan biri oldu. Caddede en az bir otobüs durağı taraftarlar tarafından kırıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından ülkede çıkan olaylarla ilgili Paris'te İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Nunez, PSG'nin galibiyetini kutlamak için Paris dahil ülke genelinde insanların bir araya geldiğini belirtti.

"Durum genel olarak kontrol altındaydı. Kamu düzenini bozan olaylara ve şehir içi şiddet olaylarına neden olan taşkınlıklar da yaşandı." diyen Nunez, polisin sistematik olarak bu durumlara karşı müdahalede bulunduğuna işaret etti.

Nunez, ülke genelinde 22 bin güvenlik gücünün dün son derece zor koşullarda çalıştığını belirterek, polislere karşı atılan havai fişek sayısının arttığını kaydetti.

Dün çıkan olaylarda ülke genelinde 780 kişinin polis tarafından durdurularak kontrole tabi tutulduğunu aktaran Nunez, söz konusu kişilerden 457'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nunez, çıkan olaylar kapsamında 57 güvenlik gücünün yaralandığını belirterek, kutlamalar kapsamında 71 kentte taşkınlık olaylarının çıktığını ve yaklaşık 15 kentte ise dükkanlarda yağmalama ve hırsızlık olaylarının yaşandığını belirtti.

Söz konusu 15 kentin her birinde 1 veya 2 dükkanın yağmalandığını vurgulayan Nunez, güvenlik güçlerinin her bir yağmalama olayına müdahale ettiğini kaydetti.

Nunez, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde bugün PSG takımının futbolcularının da katılımıyla bir geçit töreni düzenleneceğini dile getirerek, Paris'in 8. Bölge Belediye Başkanı Catherine Lecuyer'nin maç sonrası vatandaşların toplanmasının engellenmesi çağrısı hakkında "Şanzelize'ye girmeyi engellemek kötü bir fikir." dedi.

Ulusal basındaki haberlere, kutlamalar kapsamında bir motosiklet sürücüsü trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Sürücünün hangi koşullarda öldüğünün araştırılması için soruşturma başlatıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Fransa genelinde, 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.