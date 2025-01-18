Psikolog Dolandırılmaktan Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Psikolog Dolandırılmaktan Son Anda Kurtarıldı

Psikolog Dolandırılmaktan Son Anda Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolog Sinan V., dolandırıcılara kapılmak üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Dolandırıcılar, kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıtarak, psikologdan büyük miktarda para ve ziynet eşyası talep etti.

18.01.2025 15:59  Güncelleme: 16:02
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, psikolog Sinan V. (30), dolandırılmaktan son anda, polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolog Sinan V.'yi arayan dolandırıcı, kendisini 'uzman çavuş' olarak tanıttı. Dolandırıcı, banka hesaplarının başkasının eline geçtiğini söylediği psikoloğa, parası olup olmadığını sordu. Dolandırıcı, parasının olmadığını söyleyen psikologdan, para veya ziynet eşyası bulmasını istedi. Ailesinden yaklaşık 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp çantasına koyan psikolog, aracına binerek ilçe merkezine giderken, dolandırıcılık ihtimalini düşünen Sinan V.'nin ailesi ise polisi arayıp yardım istedi.

Polisler, kendisine ulaşamadıkları psikoloğun aracını, bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, dolandırıcıların, 'Telefonunu kapatma. Sadece bizimle konuş. Gelen çağrılara bakma' dedikleri Sinan V.'yi, caddede beklerken gördü. Dolandırıcılar, Sinan V.'nin polisle konuştuğunu duyunca, telefonu kapattı. Sinan V., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisler, dolandırıcıların kimliğini araştırıyor.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL(Bursa),

Kaynak: DHA

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