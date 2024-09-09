PTT Gişe Görevlisine Zimmet Davası - Son Dakika
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PTT Gişe Görevlisine Zimmet Davası

Adana'da PTT gişe görevlisi B.T., zimmetine geçirdiği 785 bin 560 lira nedeniyle 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, borçları olduğu için parayı zimmetine geçirdiğini belirtti.

09.09.2024 14:09
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ADANA'da, zimmetine 785 bin 560 lira geçiren PTT gişe görevlisi B.T. hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık B.T., iddianamedeki ifadesinde, "Borcum vardı, bir anlık düşünceyle yaptım" dedi.

Yüreğir Merkez PTT Müdürü R.A., sistem üzerinden şube kasalarını kontrol ettiği sırada Akıncılar PTT Şubesi kasasında 785 bin 560 liranın bulunduğunu ve bunun şubelerden para toplayan görevlilere teslim edilmediğini belirledi. Yapılan araştırmada Akıncılar PTT Şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan B.T.'nin teslim edilmeyen 785 bin 560 lirayı zimmetine geçirdiği saptandı. Savcılığa yapılan şikayet üzerine B.T., 24 Temmuz'da tutuklandı.

B.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı, B.T. hakkında 'zimmet' suçundan iddianame hazırlayarak, 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonunda kabul edildi.

İddianamede, sanığın 785 bin 560 liranın 400 bin lirasını kuruma geri ödediği belirtildi. İddianamede ifadesine de yer verilen sanık B.T., borçları olduğu için parayı zimmetine geçirdiğini belirterek, "Bir anlık düşünceyle yaptım. Daha sonra pişman olup, paranın 400 bin lirasını iade ettim" dedi.

Tutuklu sanık B.T.'nin ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: DHA

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