Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplarken yolunu kaybeden 2 kişi, arama kurtarma ekiplerinin termal kamerayla yaptığı çalışmayla bulundu.
Bingöl'den dün Tunceli'ye gelerek Pülümür'deki Buyer Gölü bölgesine mantar toplayan Orhan G. ve Nurettin B, havanın kararması nedeniyle arazide yolunu kaybetti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca arazide termal kamerayla arama yapan ekipler, sabah saatlerine doğru Orhan G. ve Nurettin B'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce bulundukları yerden alınan Orhan G. ve Nurettin B. sağlık kontrolü için ilçe merkezine getirildi.
Son Dakika › Güncel › Pülümür'de Mantar Toplayan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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