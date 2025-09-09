Katil de maktul de 15 yaşında! Parkta bıçaklayarak katletti

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan bir parkta önceki gün vahşet yaşandı. 15 yaşındaki Fatih Acacı ile aynı yaştaki D.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada D.G., üzerindeki bıçakla Acacı'yı bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Acacı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acacı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli D.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
