Pursaklar\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Özal Bulvarı üzerinde Ulus istikameti Karacaören alt geçidi çıkışında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.