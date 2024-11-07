Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Özal Bulvarı üzerinde Ulus istikameti Karacaören alt geçidi çıkışında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 7 otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Pursaklar'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?