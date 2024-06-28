Putin: ABD, orta ve kısa menzilli füzeleri dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırıyor - Son Dakika
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Putin: ABD, orta ve kısa menzilli füzeleri dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamaları ve güvenliklerini sağlamak için nereye konuşlandırılacağına karar vermeleri gerektiğini söyledi. Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini ve bu füzeleri üretmeyeceğini duyurduklarını ancak ABD'nin söz konusu füzeleri çeşitli bölgelere konuşlandırdığını ifade etti. Rusya'nın da buna karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Putin, güvenliklerini sağlamak için saldırı sistemlerini nereye konuşlandıracaklarına karar vermeleri gerektiğini belirtti.

28.06.2024 19:39
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta ve kısa menzilli füze sistemlerini dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırdığını belirterek, "Bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor." dedi.
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.
Toplantıda, ABD'nin "bahane üreterek" orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına yönelik anlaşmadan birkaç yıl önce çıktığını anlatan Putin, "2019'da bu füzeleri üretmeyeceğimizi, ABD bu sistemleri dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacağımızı duyurmuştuk." diye konuştu.
ABD'nin söz konusu füzeleri çeşitli bölgelere konuşlandırdığına dair bilgiler geldiğine işaret eden Putin, "ABD'nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmayıp, bunları tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini biliyoruz. Yakın zamanda Filipinler'de oldukları açıklandı." dedi.
Rusya'nın buna yönelik bir adım atması gerektiğini vurgulayan Putin, "Görünen o ki bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve sonrasında, fiili duruma göre, gerekirse güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor." diye konuştu.
ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) 2019'da çekilmişti.

Putin: ABD, orta ve kısa menzilli füzeleri dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırıyor
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin: ABD, orta ve kısa menzilli füzeleri dünyanın çeşitli noktalarına konuşlandırıyor - Son Dakika

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