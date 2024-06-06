Putin: ABD yönetimi ekonomi politikasında hata üstüne hata yapıyor

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ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin ekonomi politikasında hata üstüne hata yaptığını belirtti.

Putin, 27. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde dünya çapındaki haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Mevcut ABD yönetiminin dış politika, iç politika ve ekonomi politikalarında hata üstüne hata yaptığını düşünüyorum" dedi.

Devlet başkanı, uluslararası ödemelerde ABD doları kullanımında Rus bankalarına getirilen Swift yasağını ABD hükümetinin büyük hatalarından biri olarak niteledi.

Putin, Washington'un küresel liberalizmin lideri olma arzusunun ülkeyi içeriden yıktığını söyledi.

Devlet başkanı, "ABD'de kimsenin Ukrayna ile ilgilenmediği, bundan ziyade ABD'nin kudreti ile ilgilendiği konusunda benimle hemfikir olduğunuzu düşünüyorum. ABD, Ukrayna ve Ukrayna halkı için değil, kendi kudreti ve liderliği için savaşıyor" dedi.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine de değinen Putin, seçimden sonra ABD-Rusya ilişkilerinde ciddi bir değişim yaşanmayacağı için sonucun Rusya açısından pek önemli olmadığını belirtti.

Putin, hakkıyla ABD başkanı seçilen her kim olursa onunla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.