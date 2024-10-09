Putin'den BDT Ülkeleriyle İşbirliği Vurgusu

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MOSKOVA, 9 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerini stratejik ortaklar olarak gördüğünü ve işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kremlin'den Salı günü yapılan açılamaya göre Putin, dar çerçevede gerçekleştirilen BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısı sırasında, "BDT ülkeleri bizim en yakın komşularımız, dostlarımız ve stratejik ortaklarımızdır" dedi.

"Dolayısıyla işbirliğimizi olası her türlü şekilde güçlendirmeye kararlıyız" diyen Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu ile işbirliğinin, özellikle de 2024 dönem başkanlığı sırasında Rusya'nın dış politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Ekonomik işbirliğinin, zirvenin önde gelen konularından olacağını kaydeden Putin, görüşmelerin ticaretin ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesine odaklanacağını ifade etti.

Putin, BDT liderlerinin güvenlikten kültürel işbirliğine uzanan birçok sektörde ortaklıkları artırmak ve örgütün yapılarının etkinliğini iyileştirmeye yönelik yolları araştırmak üzere atılacak somut adımları ele alacağını da söyledi.

1991 yılında eski Sovyet cumhuriyetleri arasında bölgesel bir örgüt olarak kurulan BDT'nin toplantısına Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan liderleri katılıyor.