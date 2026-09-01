Putin'den BM'ye kritik çağrı: Ülkelerin çıkarlarını uzlaştıran temel mekanizma olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler'in (BM), ülkelerin çıkarlarını uzlaştıran temel mekanizma olarak işlevini koruması gerektiğini belirterek, "BM, herhangi bir ülkenin veya ülke grubunun çıkarlarını savunan bir örgüt haline dönüşmemeli. BM Şartı, ileride de uluslararası hukukun temel kaynağı olmalı." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) +" formatındaki toplantıya katıldı.

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, ŞİÖ'ye ilginin arttığını belirterek, "Eşitlik temelinde, birbirimizin çıkarlarına, değerlerine, kültürüne ve geleneklerine saygı duyarak dürüst ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğine açığız." dedi.

BM'nin rolüne ilişkin ise Putin, "BM, küresel meselelerde merkezi bir role sahip ve gelecekte de bu rolü sürdürmeli. BM, diyalog, diplomasi ve işbirliği için eşsiz bir platform işlevi görüyor." diye konuştu.

Putin, dünyada değişikliklerin yaşandığına işaret ederek, "BM'nin çalışmalarında her şeyin memnun edici olduğunu söylemek mümkün değil. Aslında bu, BM'nin kuruluşundan bu yana hep böyle oldu." ifadelerini kullandı.

BM'nin büyük potansiyele sahip olduğunu ancak bunun keşfedilmediğini belirten Putin, "BM'nin etkinliğinin artırılması, BM Güvenlik Konseyi dahil BM organlarında Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin temsilinin genişletilmesi, BM'nin küresel siyaset ve ekonomide ortaya çıkan köklü dönüşümlere uyarlanmasına yönelik girişimlerin yoğunlaştırılması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, çok kutuplu dünya düzeninin inşa edilmesinin önemini vurgulayarak, bu sürecin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Birçok ülkenin kendi kaderini belirlemeye ve çıkarlarını savunmaya çalıştığına dikkati çeken Putin, bu bağlamda BM'nin çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Putin, "BM, ülkelerin çıkarlarını uzlaştıran temel mekanizma olarak işlevini korumalı. BM bunun için kuruldu. BM, herhangi bir ülkenin veya ülke grubunun çıkarlarını savunan bir örgüt haline dönüşmemeli. BM Şartı, ileride de uluslararası hukukun temel kaynağı olmalı." ifadelerini kullandı.