Putin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Putin'den İran'a Destek Mesajı

Putin\'den İran\'a Destek Mesajı
14.02.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, İran devriminin 47. yılı için Pezeşkiyan'a mesaj göndererek desteğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran devriminin 47. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a mesaj göndererek, ülkesinin İran'ın egemenliğini ve güvenliğini koruma çabalarını desteklediğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a devrimin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve komşuluk ilişkilerine dayalı olduğunu vurgulayan Putin, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine dair temennisini belirterek, İran Cumhurbaşkanı'na sağlık ve başarılar, tüm İranlılara ise mutluluk ve refah diledi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:51
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 23:39:41. #7.11#
SON DAKİKA: Putin'den İran'a Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.