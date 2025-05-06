Putin'den Pezeşkiyan'a Taziye ve İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Putin'den Pezeşkiyan'a Taziye ve İşbirliği Mesajı

Putin, İran Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü. Patlama için taziye dilekleri iletildi.

06.05.2025 15:17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede 26 Nisan'da Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenler için taziye dileklerini bildirdi.

Pezeşkiyan ise Rusya Acil Durum Bakanlığının felaketin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yaptığı yardım nedeniyle teşekkür etti.

Rusya ile İran arasında 17 Ocak'ta imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Rusya-İran işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ayrıntılı olarak ele alındığı görüşmede, ulaştırma ve enerji alanlarında büyük ortak projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmede, Umman'ın arabuluculuğunda İran ile ABD arasında İran nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelerin durumu, güncel uluslararası ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulurken Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya varılması amacıyla bu diyaloğun ilerletilmesine kolaylık sağlamaya hazır olduğu teyit edildi.

Her iki lider, Rusya ve İran arasında dış politika alanında pratik işbirliği ve koordinasyonun kapsamlı şekilde güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin'den Pezeşkiyan'a Taziye ve İşbirliği Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'den Pezeşkiyan'a Taziye ve İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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