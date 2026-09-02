Putin'den Zelenskiy'ye sert tepki: Teröristlerle müzakere yapılmaz, sivil uçak tehdidine karşılık verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik uyarısının "devlet terörüne yönelik girişim" anlamına geleceğini belirterek "Teröristlerle müzakere yapılmaz." dedi.

Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından Rus basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerde bulunduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, söz konusu açıklamaları duymadığını söyledi.

Putin, "Ancak bu açıkça söylendiyse, bu doğrudan devlet terörüne yönelik bir girişimdir." ifadesini kullandı.

Ukrayna tarafının Rusya'dan müzakerelerin yeniden başlatılmasını ve liderler düzeyinde görüşmeler yapılmasını istediğini belirten Putin, "Teröristlerle müzakere yapılmaz." dedi.

Putin, Rusya'daki sivil uçaklarla ilgili bu tür "trajedilerin" yaşanması halinde Moskova'nın karşılık vereceğine dikkati çekerek, "Buna nasıl karşılık vereceğimizi buluruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Almanya'nın Rusya'yı suçlamasına tepki

Almanya'nın Rusya'nın Leipzig Havalimanı'nda sabotaj hazırlığında bulunduğu yönündeki suçlamalarına da değinen Putin, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in zor durumda olduğunu ve Alman ulusal çıkarlarını "sattığını" söyledi.

Almanya'da insanların işlerini kaybettiğini ve yaşam standartlarının düştüğünü belirten Putin, "Bu durumu açıklamanın tek yolu var. Saldırgan Rusya'ya karşı koymak gerektiğini söylemek. Bunun için de iddialar ortaya attılar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın Rus enerji altyapısını hedef aldığını dile getiren Putin, Rus ordusuna Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik yoğun saldırılar düzenlemesi talimatını verdiğini kaydetti.

Putin, "Onlar bizim enerji altyapımızı hedef alıyor. Biz de bu şekilde karşılık veriyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Rusya'daki sivil tesisleri ve petrol rafinerilerini İHA'larla hedef almaya başladığını ifade eden Putin, saldırılar nedeniyle bazı rafinerilerin hasar gördüğünü bildirdi.

Putin, saldırıların ardından tesislerin korunmasına yönelik önlemlerin artırıldığını belirterek, "Sadece bu gece üç petrol rafinerisine yeniden saldırmaya çalıştılar. Başarılı olamadılar çünkü artık (rafineriler) korunuyorlar." dedi.

Rafinerilerde yürütülen onarım çalışmalarının yaklaşık yüzde 10'luk bölümünün kaldığına işaret eden Putin, tesislerin koruma seviyesinin geçmişe kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini söyledi.

Putin, Rusya'da yeni bir seferberlik dalgası başlatılacağı yönündeki iddiaları da reddederek, söz konusu söylentileri "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Putin, Rusya'nın neden Ukrayna yönetimini doğrudan hedef almadığına ilişkin bir soruya, "Sorunları çözmek için bazı insanlara ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Cephedeki gelişmelere ilişkin de Putin, "Yalnızca ağustosta Rus güçleri Donetsk bölgesinde 270 kilometrekarelik alanı ve 15 yerleşim birimini kontrol altına aldı." dedi.

Putin, Ukrayna konusunda müzakere sürecinin mevcut durumda "belirli ölçüde donmuş" olduğunu dile getirerek, Moskova'nın sürece olumlu katkı sağlayabilecek girişimlere karşı olmadığını söyledi.

Müzakerelerde uzmanlar, askerler ve diplomatlara ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın güvendiği isimlerle çalışmanın kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki deniz taşımacılığına yönelik saldırılarında yaklaşık 100 geminin hasar gördüğünü belirten Putin, saldırılarda Türkiye ve Azerbaycan vatandaşları da dahil olmak üzere can kayıplarının olduğunu ifade etti.

Toplam zararın Rusya'nın GSYH'sinin yaklaşık yüzde 1'i düzeyinde olduğuna işaret eden Putin, "Bu kritik bir zarar değil. Bize kritik bir zarar veremezler ancak yine de bu bir zarardır." dedi.

Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasına yönelik önerisini görüşmediklerini söyledi.

Japonya ile ilişkilere de değinen Putin, Tokyo'nun "hiçbir neden yokken" Moskova ile ilişkileri adım adım kötüleştirdiğini dile getirerek, Rusya'nın bundan üzüntü duyduğunu ancak sorumluluğun "yüzde 100 Japonya'ya ait olduğunu" ifade etti.

Rusya-Ermenistan ilişkileri

Rusya-Ermenistan ilişkilerine de değinen Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Moskova'ya davet ettiğini belirterek, iki ülke uzmanlarıyla birlikte ilişkilerdeki somut başlıkları ayrıntılı ele almak istediklerini aktardı.

Putin, Ermenistan'ın Gümrü şehrindeki Rus askeri üssünün geleceğine Ermenistan tarafının karar vermesi gerektiğini kaydederek, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız." dedi.

Rusya'nın bu konuda kimseye bir şey dayatmayacağını söyleyen Putin, Ermenistan halkının Rus askeri varlığının sürmesini istemesi halinde işbirliğine devam edeceklerini ifade etti.