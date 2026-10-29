Putin, Filistin sorununun iki devletli çözüm olmadan çözülemeyeceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Basra Körfezi'ndeki gelişmeler nedeniyle Filistin sorununun unutulmaması gerektiğini belirterek, sorunun ancak bağımsız Filistin Devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümle sona erdirilebileceğini belirtti.

Putin, Moskova'da düzenlenen üçüncü Rusya- Afrika Zirvesi'nin genel oturumunda uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basra Körfezi'nde yaşanan gelişmelere değinen Putin, "Elbette Basra Körfezi'ndeki gelişmeler nedeniyle acı çekmeye devam eden Filistin'in sorunlarını unutmamalıyız." dedi.

Rusya'nın Filistin sorununa ilişkin tutumunun değişmediğini vurgulayan Putin, "Rusya, Filistin sorununun nihai çözümünün ancak Filistin topraklarında tam teşekküllü Filistin Devletinin kurulmasını da içeren iki devletli çözüm ilkesinin hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini düşünüyor." diye konuştu.

Libya'daki gelişmelere de değinen Putin, Batılı ülkeleri Libya devletinin yıkılmasında önemli rol oynamakla suçladı.

Batılı ülkelerin müdahalelerinin Libya'nın devlet yapısının çökmesine yol açtığını savunan Putin, "Batılı ülkelerin ne yazık ki Libya devletinin yıkılmasında önemli ve olumsuz bir rol oynadığı herkes için açık." dedi.

Putin'den uluslararası hukuk ve Afrika'nın temsiline vurgu

Uluslararası deniz hukukuna da değinen Putin, denizlerde seyrüsefer serbestisinin bütün bölgelerde güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası hukukun temel ilkelerine uyulmasının önemine işaret etti.

Afrika ülkelerinin uluslararası kuruluşlarda daha güçlü temsil edilmesi gerektiğini belirten Putin, kıtadan hiçbir ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri arasında bulunmamasını adaletsizlik olarak nitelendirdi.

Putin, BMGK'de reform yapılırken geniş uzlaşı sağlanmasının önemini vurgulayarak, mevcut uluslararası mekanizmaların korunması gerektiğini ve Rusya Dışişleri Bakanlığının Afrika'nın Konseydeki temsili konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Rusya ile Afrika ülkelerini çok kutuplu dünya düzeninin inşasında doğal müttefikler olarak nitelendiren Putin, uluslararası ilişkilerin egemen eşitlik, karşılıklı saygı ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine dayanması gerektiğini vurguladı.

Afrika ülkeleriyle güvenlik alanındaki işbirliğine de değinen Putin, kıtadaki 45 ülkeyle askeri ve askeri-teknik işbirliği anlaşmalarının bulunduğunu, Rusya'nın Afrika ülkelerinin savunma kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Putin, Herson bölgesinde bulunan Oleşki şehrindeki geçici ateşkesin amacının sivil halka yardım etmek olduğunu söyledi.

Bölgedeki insani sorunların uzun süredir devam ettiğinin altını çizen Putin, Ukrayna tarafının şehre ulaşım yollarına mayın döşeyerek insani durumu ağırlaştırdığını belirtti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın insani yardım misyonunun düzenlenmesine sağladığı katkıya da dikkati çekti.