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Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız

Putin\'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Paskalya Bayramı vesilesiyle varılan ateşkesin sona erdiğini belirterek, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk" dedi. Ateşkes süresince Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldüğünü de belirten Putin, "Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız" dedi.

21.04.2025 18:20
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes sona erdi.

"ATEŞKESE HER ZAMAN OLUMLU YAKLAŞIYORUZ"

Başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek, Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi. Putin, "Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz" dedi.

Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız

"GELECEĞE DOĞRU BAKMAYA HAZIRIZ"

Putin, Ukrayna tarafının, ilk başta ateşkes teklifini kabul etmediğine işaret ederek, "Ancak sonra orada daha akıllı şahıslar, büyük ihtimalle de yabancı küratörler, bu tür girişimlerin reddedilmesinin Kiev yönetimi için kaybetmek anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle (Ukrayna yetkilileri) onlar hızlı şekilde bunu kabul etti." ifadelerini kullandı. Bunun devamı için ilan edilen ateşkesin sonuçlarını analiz edeceklerini dile getiren Putin, "(Ukrayna'nın) Genel olarak askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız. Ancak buna rağmen ateşkes süreci 4 bin 900 kez ihlal edildi." dedi.

"KİEV YÖNETİMİ, SİVİL UNSURLARI KULLANIYOR"

Sivil altyapı tesislerine saldırılarda vazgeçme ihtimalini değerlendiren Putin, daha önce Rus ordusunun Sumi kentindeki üniversitenin kongre merkezine saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu, sivil altyapı unsuru. Ancak burada Kursk bölgesinde suç işleyen Ukraynalı askerlere ödüller veriliyordu. Bunlar, işledikleri suçlardan dolayı cezalandırıldı. Kiev yönetimi, sivil unsurları kullanıyor. Restoranlarda, askeri toplantılar yapılıyor. Bunun çözülmesi ve derinden analiz edilmesi gerekiyor. Bu iki taraflı olarak da yapılabilir. Bunu göz ardı etmiyoruz. Tüm bunları analiz edeceğiz ve gerekli kararları alacağız."

Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız

UKRAYNA'DA GEÇİCİ ATEŞKES

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaları sürdürdüklerini bildirmişti. Her iki taraf da bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız - Son Dakika

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