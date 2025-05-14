Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkında konuştu. Zelenski, Türkiye'de yapılacak görüşmeler için bugün ekibi ile birkaç toplantı yaptıklarını kaydetti.
Rusya'dan Türkiye'ye gelecek yetkililer hakkında henüz net bir bilgi almadıklarını kaydeden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'dan kimin geleceğini bekliyorum ona göre Ukrayna'nın nasıl bir adım atması gerektiğini belirleyeceğim. Basından gelen sinyaller halen ikna edici değil. Aynı zamanda (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü de duyuyoruz. Yani bu en güçlü argüman olabilir. Bir hafta gerçekten çok şeyi değiştirebilir."
Ukrayna'nın müzakereler konusunda adım atmaktan çekinmediğini kaydeden Zelenski, "Savaşın nasıl biteceği dünyaya bağlı. Ukrayna her türlü müzakere formatına hazırdır, görüşmelerden korkmuyoruz." dedi.
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'a gelmemesi durumunda müzakerelerin devlet liderleri düzeyinde yapılmayacağını söyledi. "Putin yoksa kesinlikle müzakereler de olmaz." diyen Podolyak, Zelenski'nin söz konusu müzakereler kapsamında Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini dile getirerek, "Yani gerçekten bazı kararlara varmak istiyorsak o zaman orada olması gerekiyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz - Son Dakika
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