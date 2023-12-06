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BAE'ye giden Putin'in uçağına Su-35 savaş jetleri eşlik etti - Son Dakika
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BAE'ye giden Putin'in uçağına Su-35 savaş jetleri eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı yolculuk sırasında, uçağına füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş jeti eşlik etti.

06.12.2023 - 15:37,  Güncelleme: 15:43
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

PUTİN'İN UÇAĞINA SU-35 SAVAŞ JETLERİ EŞLİK ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin'in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı. Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Putin'in Uçağına Füzelerle Donatılmış Savaş Uçakları Eşlik Etti

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Putin'in Uçağına Füzelerle Donatılmış Savaş Uçakları Eşlik Etti

UÇAKLARI BİRİNCİ SINIF PİLOTLAR KULLANDI

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BAE'ye giden Putin'in uçağına Su-35 savaş jetleri eşlik etti - Son Dakika
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