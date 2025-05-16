Putin, İstanbul Müzakere Raporları Alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere İstanbul'daki barış müzakerelerini değerlendirdi.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Rus heyetinin Moskova ile sürekli iletişim halinde olduğuna işaret eden Peskov, "Putin tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.

Peskov, İstanbul'daki barış müzakerelerinin önemini vurgulayarak, "Doğal olarak artık tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok, görüşmelerin başlamasını bekleyelim." diye konuştu.