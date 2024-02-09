Putin: Kuzey Akım 2\'deki zarar görmeyen boru hattı faaliyetini yeniden başlatmıyor

Güncel

MOSKOVA, 9 Şubat (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın Kuzey Akım 2'deki zarar görmeyen boru hattının faaliyetini yeniden başlatmadığını, ancak Rusya'nın bu hat üzerinden doğalgaz vermeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, TASS Haber Ajansı tarafından Cuma günü yayımlanan ABD'li gazeteci Tucker Carlson ile söyleşisinde, "Mesele sadece saldırıya uğrayan Kuzey Akım 1 ile alakalı değil. Kuzey Akım 2 de zarar gördü ancak bir boru hattı sağlam kaldı. Bu hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz verilebilir fakat Almanya bu hattı açmıyor" dedi.

" Polonya'dan geçen Yamal-Avrupa boru hattı da mevcut. Bu hatla büyük miktarda doğalgaz taşınması mümkün" diyen Putin, ancak bu hattın da Polonya tarafından kapatıldığını kaydetti.

Rusya'dan gelen doğalgazı Almanya üzerinden Avrupa pazarlarına taşıyan Kuzey Akım boru hatları Eylül 2022'de Baltık Denizi'nde meydana gelen patlamalarda ciddi hasar görmüştü.